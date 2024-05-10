Риски покупки автомобиля на маркетплейсах

Во-первых, есть вопросы по доставке автомобилей. «Первый кейс по покупке китайского авто через маркетплейс был в Сергиевом Посаде — везти со склада из Москвы не так уж далеко. А если это будет регион подальше? Как сработает логистика — повезет на эвакуаторе, автовозе, сделает замену у местного дилера? Это понятно не до конца», — рассуждает эксперт.