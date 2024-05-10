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Риски покупки автомобиля на маркетплейсах

Рекомендации экономиста, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского о том, как избежать обмана при покупке автомобиля на маркетплейсах. Рассказываем, с какими рисками может столкнуться покупатель при выборе машины на онлайн-площадках, в проекте Финансы Mail.ru.

Источник: Freepik

На сегодняшний день покупка автомобилей на маркетплейсах — довольно рискованное мероприятие.

Во-первых, есть вопросы по доставке автомобилей. «Первый кейс по покупке китайского авто через маркетплейс был в Сергиевом Посаде — везти со склада из Москвы не так уж далеко. А если это будет регион подальше? Как сработает логистика — повезет на эвакуаторе, автовозе, сделает замену у местного дилера? Это понятно не до конца», — рассуждает эксперт.

Во-вторых, покупка машины на маркетплейсе — это все-таки «кот в мешке». Безусловно, комплектация выбирается при заказе, но будет ли она такой, как было указано, — это «щекотливый вопрос, который может стоить приличных денег».

В-третьих, что делать, если при доставке что-то произойдет с машиной?

По идее возмещать потери или делать замену должен маркетплейс.

«Но не исключено, что нужно будет собирать справки, документы — в результате история может растянуться на несколько месяцев, тогда как деньги уже заплачены и можно было просто поехать к обычному дилеру и купить машину там», — говорит экономист.

И это подводные камни только тех авто, которые уже находятся в России либо производятся/собираются в стране. А если речь заходит об импорте, вопросов становится еще больше: логистика, комплектация, страхование, порядок взаиморасчетов и возврата.

К тому же, механизм по такой доставке/импорту авто требует притирки и обкатки. Конечно, есть не только устные договоренности с поставщиками, но как быть, если не соблюдены письменные договоренности или деньги зависнут из-за санкций — вопрос на десятки миллионов.

«Поэтому к покупке автомобилей на маркетплейсах стоит пока что относиться очень осторожно. Со временем, конечно, механизм будет откалиброван и это станет нормальным явлением», — подытожил Кричевский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».