Первые делом: новые регионы вырвались в лидеры по приросту малых компаний

С прошлого года в новых регионах действуют льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН). Так, в ДНР и ЛНР применяется ставка 3% для доходов и 7% — для доходов, уменьшенных на величину расходов. В Херсонской и Запорожской областях ее размер составляет 2 и 5% соответственно. При этом в целом по России УСН предполагает ставки 6 и 15%. Кроме того, ИП из юго-западных субъектов уплачивают пониженные размеры фиксированных страховых взносов — 25,2 тыс. рублей в 2024-м (общепринятая сумма — 49,5 тыс.).