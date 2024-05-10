Первые делом: новые регионы вырвались в лидеры по приросту малых компаний

В основном в юго-западных субъектах открывают компании в сфере торговли, недвижимости, перевозок и сельского хозяйства. В бизнес-объединениях считают, что причины такой динамики — в быстрой интеграции новых регионов в состав РФ, восстановлении инфраструктуры и льготных условиях ведения бизнеса.
Почему новые регионы лидируют в приросте МСП
За I квартал 2024-го в юго-западных субъектах РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) зарегистрировалось около 7 тыс. МСП. В результате их число достигло почти 105 тыс. Таким образом прирост с января по апрель составил 7%, подсчитали «Известия» на основе последних данных единого реестра субъектов МСП (его администрирует ФНС).
Прирост в 7% — максимальный среди всех федеральных округов России. В среднем в I квартале количество субъектов МСП по всей остальной стране увеличивалось более медленными темпами — порядка 3%. При этом наименьшее значение (1,9%) зафиксировано в Сибирском федеральном округе, а наибольшее после новых регионов (4,2%) — на Северном Кавказе, следует из данных налоговой.
Всего в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях зарегистрировано 94 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) и почти 11 тыс. юридических лиц. Больше всего субъектов МСП числится в ДНР (48,6 тыс.) и ЛНР (36,5 тыс.). Общее же число малых и средних компаний по всей стране — 6,5 млн.
«Известия» направили запрос в ФНС и Минэк с просьбой оценить темпы роста МСП в новых субъектах.
Такие темпы роста связаны с постепенным восстановлением инфраструктуры для ведения бизнеса в новых регионах, объяснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Кроме того, на динамику влияет эффект низкой базы, отметил вице-президент «Опоры России» Сергей Лапенко. Он объяснил: предприниматели новых регионов начали работать в российском правовом поле только в конце 2022 года, и, соответственно, в течение 2023-го действовавший и ранее бизнес продолжал перерегистрироваться в соответствии с российским законодательством.
С начала ведения статистики в новых регионах (с декабря 2022-го) число малых предприятий увеличилось в 37 раз (с 2,8 тыс. до 105 тыс.), подсчитали «Известия» по данным реестра.
Безусловный лидер среди видов деятельности субъектов МСП в новых регионах — это торговля, поделился Александр Исаевич. По его сведениям, 64% всех малых предприятий заняты именно продажами. Далее по популярности идут операции с недвижимостью, перевозки, сельское хозяйство, персональные услуги, общепит, перечислил он.
Какие меры поддержки действуют в новых регионах
В юго-западных субъектах действует ряд льгот и преференций для бизнеса. Например, сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также таможенным платежам, что побуждает российских предпринимателей регистрировать бизнес и вести деятельность на этих территориях, напомнил Сергей Лапенко из «Опоры России».
Справка «Известий»
С прошлого года в новых регионах действуют льготные ставки для упрощенной системы налогообложения (УСН). Так, в ДНР и ЛНР применяется ставка 3% для доходов и 7% — для доходов, уменьшенных на величину расходов. В Херсонской и Запорожской областях ее размер составляет 2 и 5% соответственно. При этом в целом по России УСН предполагает ставки 6 и 15%. Кроме того, ИП из юго-западных субъектов уплачивают пониженные размеры фиксированных страховых взносов — 25,2 тыс. рублей в 2024-м (общепринятая сумма — 49,5 тыс.).
Как перечислил Сергей Лапенко, в новых регионах также действуют:
- льготный лизинг на сумму до 50 млн рублей,
- упрощенный порядок согласований в градостроении,
- предоставление в аренду земельных участков без торгов,
- возможности участвовать в госзакупках.
Предприниматели в новых регионах могут получить кредит и в рамках специальной льготной программы по ставке до 10% (с возможностью получить 50% поручительства Корпорации МСП), добавил Александр Исаевич.
Помимо этого, обсуждается вопрос о продлении упрощенного порядка включения сведений о компаниях на новых территориях в единый реестр МСП, напомнил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. По его словам, эта мера очень востребована у бизнеса, поскольку быстрое приведение документов в соответствие с российским законодательством позволяет предприятиям участвовать в программах господдержки.
Сохранится ли динамика прироста МСП в новых регионах
Динамика прироста МСП в новых регионах — совершенно ожидаемая тенденция, когда появляются новые ниши и возможности для развития, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако, по словам эксперта, в будущем после «насыщения» рынка число новых предприятий будет увеличиваться на общероссийском уровне.
— Действительно, по мере дальнейшей интеграции новых регионов в экономические процессы динамика развития МСП в них также неизбежно придет в соответствие с общероссийскими показателями. Также было в Крыму, — согласился Сергей Лапенко из «Опоры России».
Впрочем, Александр Исаевич из Корпорации МСП полагает, что темпы прироста МСП (в первую очередь малых юрлиц) в ближайшее время, скорее всего, сохранятся. Сейчас интеграция новых регионов идет полным ходом, добавил он.
Основные задачи на этом этапе с точки зрения поддержки бизнеса — предоставить компаниям возможность привлекать деньги на льготных условиях, включить их в производственную кооперацию, обеспечить доступ к рынкам сбыта продукции, а также сориентировать начинающих предпринимателей в особенностях законодательства и обязательных требованиях при ведении своего дела, перечислил Александр Исаевич.