«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в апреле

В этих и других важнейших апрельских событиях на инвестиционном рынке «Известия» разбирались вместе с аналитиками «Финам».
Итоги месяца
Ключевым событием месяца для российских розничных инвесторов стало решение совета директоров Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 16%. В целом оно оправдало консенсус-прогнозы ведущих аналитиков, хотя некоторые из них предполагали, что регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, поскольку проинфляционные факторы в экономике продолжают толкать потребительские цены вверх. Одновременно ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие годы: до конца 2024 года она составит 15−16%, а в следующем году должна снизиться до 10−12%.
Также в апреле Мосбиржа поделилась важной новостью: объем инвестиций физлиц в ценные бумаги вырос до рекордных в этом году 94,7 млрд рублей. Это говорит о том, что их интерес к дополнительным инвестициям на рынке акций сохраняется на фоне планомерного роста индекса Мосбиржи даже несмотря на то, что многие банки продолжают повышать ставки по вкладам.
В ближайшем будущем количество инвесторов и объемы вложенных ими средств должны вырасти еще больше, считают эксперты. Аналитик «Финама» Иван Пуховой обращает внимание на то, что более 30 российских компаний объявили о планах провести IPO в этом или следующем году. Это означает, что перечень доступных для перспективных вложений инструментов расширится и на рынок могут прийти свежие деньги — в том числе те, которые освободятся из-за окончания сроков действия банковских вкладов, открытых в конце 2023 года и начале 2024-го.
Валюта под подушкой — доллары и евро
Несмотря на определенные колебания и геополитические риски, российский рубль сохранил крепкую позицию по отношению к иностранным валютам: за месяц портфель из долларов и евро подорожал всего на 0,7% — до 225,6 тыс. рублей на изначально вложенные 200 тыс. рублей.
Такая стабильная ситуация на валютном рынке в первую очередь говорит о доверии рыночных инвесторов и корпоративного сектора к макроэкономической политике России. Учитывая, что в ближайшее время Банк России повысит объем продаж валюты на открытом рынке в соответствии с бюджетным правилом, можно ожидать сохранения стабильного курса и даже определенного укрепления рубля к иностранным валютам.
Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли
Инвестпортфель из экзотических валют показал еще меньшую волатильность, хотя обычно курсовые движения в нем заметнее, чем в классическом портфеле. За месяц его стоимость выросла на 0,4% — до 150,2 тыс. рублей.
Ожидавшиеся некоторыми аналитиками скачки на фоне геополитических новостей никак не повлияли на курс рубля к экзотическим валютам — так же, как и в случае с традиционным портфелем. Но по совокупной стоимости он всё еще показывает худшие результаты из-за остановки торгов швейцарскими франками на биржевом рынке еще в 2022 году.
Всё как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
Портфель из ОФЗ ожидаемо просел по стоимости на новостях о сохранении жесткой ДКП Банком России. За месяц его стоимость сократилась на 1,1% — до 212,5 тыс. рублей. Отрицательная динамика фиксируется на протяжении всего 2024 года.
Хотя сигналы ЦБ и говорят о том, что борьба с инфляцией в ближайшие месяцы может потребовать более решительных мер, некоторые аналитики уже начинают продвигать вполне очевидную идею о запуске цикла покупки облигаций с длинным сроком погашения. Это позволит инвесторам зафиксировать доходность на уровне 13−14% на срок до 10−15 лет. К тому же, если Банк России действительно перейдет к заметному снижению ставки в 2015 году, рыночная цена самих бумаг вырастет и это даст инвесторам дополнительный доход.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций
Стоимость портфеля из корпоративных долговых бумаг осталась ровно на том же уровне, что и в начале месяца, — его суммарная оценка составляет 238,7 тыс. рублей.
Если разбирать динамику этого портфеля более детально, то определенное снижение, как и в случае с портфелем из ОФЗ, всё же случилось, — дело в том, что цена облигаций также учитывает и накопленный купонный доход. Если вычесть его, то определенное снижение, хоть и незначительное, всё же будет заметно.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Рынок акций крупнейших российских компаний показал самый впечатляющий рост в этом месяце в сравнении с другими портфелями. С начала апреля он прибавил в цене 6% — общая оценка выросла до 305 тыс. рублей впервые за всё время биржевого эксперимента.
Больше всего на продолжающийся рост основных котировок повлияли сильные цифры в сезонных корпоративных отчетностях и перспективы щедрых дивидендов по целому ряду компаний. Это в том числе указывает на то, что государственные меры поддержки бизнеса хорошо работают и вселяют в инвесторов уверенность в перспективах экономики в целом.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Показатели спекулятивного портфеля по итогам месяца оказались скромнее: его совокупная стоимость выросла только на 2,2%. Хотя по общей цифре этот портфель остается безусловным лидером среди всех остальных — 497 тыс. рублей на первоначально вложенные 200 тыс. рублей.
Сдержанный результат в общем по портфелю в основном вызван существенной отрицательной динамикой акций ДВМП — за месяц они упали на 8,3%. Но рост остальных активов позволил перекрыть эту просадку и даже вывести портфель в плюс. Если не произойдет резкого притока средств инвесторов в низколиквидные бумаги, скорее всего, динамика портфеля будет следовать за основными биржевыми индексами.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).