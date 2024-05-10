«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в апреле

Хотя сигналы ЦБ и говорят о том, что борьба с инфляцией в ближайшие месяцы может потребовать более решительных мер, некоторые аналитики уже начинают продвигать вполне очевидную идею о запуске цикла покупки облигаций с длинным сроком погашения. Это позволит инвесторам зафиксировать доходность на уровне 13−14% на срок до 10−15 лет. К тому же, если Банк России действительно перейдет к заметному снижению ставки в 2015 году, рыночная цена самих бумаг вырастет и это даст инвесторам дополнительный доход.