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ОЭСР, МВФ и ВТО предрекли резкий рост мировой торговли

В ОЭСР, МВФ и ВТО ожидают резкого роста мировой торговли в 2024 году после прошлогоднего замедления, которое было вызвано повышением цен и процентных ставок, а также вялым спросом.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, торговля товарами и услугами в мире в текущем году должна вырасти на 2,3%, а в 2025 году — на 3,3%, притом, что в 2023 году рост составил только один процент.

По мнению главного экономиста ОЭСР Клэр Ломбарделли, рост в значительной мере связан с «циклическим восстановлением», так как объемы торговли увеличиваются вместе с более широким экономическим ростом. Она считает, что Восточная Азия и Китай при этом будут основными двигателями активности.

Международный валютный фонд указал в своем докладе «Перспективы развития мировой экономики», что объемы мировой торговли в 2024 году достигнут трех процентов.

В ВТО ожидают, что в этом году торговля товарами увеличится на 2,6% после падения на 1,2% в 2023 году.

Согласно опубликованным Нидерландским бюро анализа экономической политики (CPB) данным World Trade Monitor, в феврале текущего года торговля товарами впервые за год вернулась к росту.

Вместе с тем из указанных выше прогнозов следует, что глобальная торговля товарами и услугами в 2024 году не вернется к допандемийным объемам. По данным МВФ, с 2006 по 2015 год они ежегодно росли в среднем на 4,2%.

Эксперты также видят возможности для роста глобальной торговли. Главный экономист Capital Economics Нил Ширинг отметил наличие «зеленых ростков» в мировой торговле. Он полагает, что производственный спад, ударивший по торговой активности в прошлом году на фоне снижения спроса, уже прекратился.

Ширинг также считает, что в особенно зависящей от торговли Европе экономика постепенно восстанавливается, при этом южным странам континента помогает оживление туризма.

Экономист немецкого банка Berenberg Саломон Фидлер сообщил, что в его кредитной организации ждали, что в 2024 году внешняя торговля еврозоны будет расти, но «сейчас есть основания полагать, что оживление, особенно в экспорте, произошло раньше, чем мы думали до этого».

Риски для мировой торговли

Несмотря на прогнозы роста, ОЭСР, МВФ и ВТО видят риски для мировой торговли на фоне геополитической напряженности, конфликтов в различных регионах земного шара и экономической неопределенности. Власти стран сейчас уделяют больше внимания национальной безопасности, самодостаточности и помощи отечественному бизнесу.

В ВТО зафиксировали, что после начала конфликта на Украине торговые потоки между блоками геополитически близких государств растут на четыре процента медленнее, чем внутренняя торговля в этих блоках.

Еще одним риском Нил Ширинг назвал грядущие выборы в США. По его словам, кандидат в президенты страны от республиканцев Дональд Трамп намерен в случае победы повысить на десять процентных пунктов тарифы для всех торговых партнеров США, намекнув таким образом на усиление санкций в отношении импорта из Китая.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».