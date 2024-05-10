Мишустин заявил о необходимости сохранять накопленные финрезервы РФ

Он добавил, что не поддерживает идею отказа от бюджетного правила и накоплений ФНБ (Фонд национального благосостоянии России. — Ред.), отметив, что правительство брало бюджетную поддержку из ФНБ в самые сложные моменты.
«Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу. Это было уже в 1990-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать всë своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию, 2022 год», — указал и.о. премьер-министра.
Мишустин также подчеркнул, что бюджетная, денежно-кредитная и налоговая политика России в настоящее время — абсолютно самостоятельна и не навязывается извне. А уровень государственного долга в РФ — один из самых низких в мире и составляет порядка 17%, добавил он.
В начале своего выступления Мишустин заявил, что основой работы правительства на следующие шесть лет должно стать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, приоритетами являются укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, а также сбалансированное развитие регионов страны и инфраструктуры.
Госдума на пленарном заседании в пятницу, 10 мая, рассмотрит проект постановления об утверждении Мишустина председателем правительства России. Его кандидатуру внес в ГД глава государства Владимир Путин. Также он провел с ним личную встречу.
Намерение поддержать кандидатуру Мишустина уже выразила партия «Новые люди». Как отметил ее лидер Алексей Нечаев, правительство под руководством Мишустина «является очень хорошим и понятным предложением» президента России. Также кандидатуру Мишустина поддержали ЛДПР, «Единая Россия» и фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). В КПРФ отметили, что ее депутаты воздержатся при голосовании.
Сразу после церемонии инаугурации президента правительство РФ ушло в отставку. Процедура формирования нового состава органа государственной власти начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит лидеру страны предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.