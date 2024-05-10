Аннаполис
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин заявил о необходимости сохранять накопленные финрезервы РФ

Накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы, поэтому отказываться от них нельзя. Об этом 10 мая заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.

Источник: Freepik

Он добавил, что не поддерживает идею отказа от бюджетного правила и накоплений ФНБ (Фонд национального благосостоянии России. — Ред.), отметив, что правительство брало бюджетную поддержку из ФНБ в самые сложные моменты.

«Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу. Это было уже в 1990-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать всë своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию, 2022 год», — указал и.о. премьер-министра.

Мишустин также подчеркнул, что бюджетная, денежно-кредитная и налоговая политика России в настоящее время — абсолютно самостоятельна и не навязывается извне. А уровень государственного долга в РФ — один из самых низких в мире и составляет порядка 17%, добавил он.

В начале своего выступления Мишустин заявил, что основой работы правительства на следующие шесть лет должно стать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, приоритетами являются укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, а также сбалансированное развитие регионов страны и инфраструктуры.

Госдума на пленарном заседании в пятницу, 10 мая, рассмотрит проект постановления об утверждении Мишустина председателем правительства России. Его кандидатуру внес в ГД глава государства Владимир Путин. Также он провел с ним личную встречу.

Намерение поддержать кандидатуру Мишустина уже выразила партия «Новые люди». Как отметил ее лидер Алексей Нечаев, правительство под руководством Мишустина «является очень хорошим и понятным предложением» президента России. Также кандидатуру Мишустина поддержали ЛДПР, «Единая Россия» и фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). В КПРФ отметили, что ее депутаты воздержатся при голосовании.

Сразу после церемонии инаугурации президента правительство РФ ушло в отставку. Процедура формирования нового состава органа государственной власти начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит лидеру страны предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.