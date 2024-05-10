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Мишустин призвал развернуть новую модель экономического роста

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин рассчитывает, что не только государство, но и ответственный бизнес будет наращивать инвестиции, об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

«Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чем говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Ну и для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес будут этому способствовать», — сказал Мишустин.

Это должно происходить в том числе и через участие в формировании долгосрочных ресурсов на внутреннем рынке, добавил он.