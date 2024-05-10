Мишустин назвал госдолг России одним из самых низких в мире

По итогам 2023 года госдолг России вырос на 2,7 трлн руб. (12,2%) и составил 25,6 трлн руб., или 15% ВВП, отчиталась ранее Счетная палата. Внутренний долг вырос на 10,8% (2,03 трлн руб.) и составил 20,8 трлн руб, а внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд (увеличился на 743,9 млрд руб.), или на 7,1% (18,4%), и составил $53,3 млрд (4782,4 млрд руб.).