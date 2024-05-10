Мифы о банкротстве: как правильно покупать активы должников

Спрос на приобретение имущества банкротов растет — так, среднее количество участников в банкротных торгах по делам «Сбера» в I квартале 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73% — об этом говорит анализ данных электронной площадки Portal DA. При этом у большинства людей слово «банкрот» все еще вызывает негативные эмоции. Во многом поэтому имущество в процедурах банкротства продается дольше, чем могло бы, в итоге ухудшается его состояние и снижается приведенная стоимость получаемых от продажи денег. Стоит объяснить, почему многие сложившиеся в этой сфере представления — всего лишь мифы.