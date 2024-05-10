Мифы о банкротстве: как правильно покупать активы должников

Спрос на приобретение имущества банкротов растет — так, среднее количество участников в банкротных торгах по делам «Сбера» в I квартале 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73% — об этом говорит анализ данных электронной площадки Portal DA. При этом у большинства людей слово «банкрот» все еще вызывает негативные эмоции. Во многом поэтому имущество в процедурах банкротства продается дольше, чем могло бы, в итоге ухудшается его состояние и снижается приведенная стоимость получаемых от продажи денег. Стоит объяснить, почему многие сложившиеся в этой сфере представления — всего лишь мифы.
Миф 1: покупка имущество у банкрота несет юридические риски
На самом деле, это не так. Во-первых, в законодательстве установлен четкий порядок продажи имущества. За последние несколько лет как сама процедура банкротства, так и процедура торгов стали более понятными и прозрачными. Данные о банкроте, описи имущества, оценке, ходе торгов, условиях их проведения можно найти в интернете. Вся необходимая официальная информация размещена на трех сайтах: kad.arbitr.ru, bankrot.fedresurs.ru и на сайте той электронной торговой площадки, на которой непосредственно проходят торги.
Во-вторых, процедура определения победителя максимально прозрачна. Торги проходят в открытой форме. Принять участие в них может любой желающий, подавший заявку и оплативший задаток. В дату торгов все участники заходят на электронную площадку и делают свои ставки на аукционе. Участник, предложивший максимальную цену, выигрывает торги и заключает договор купли-продажи имущества.
В-третьих, с имущества, проданного на открытых торгах, снимаются все ограничения (аресты) и обременения (залоги). Можно сказать, что такое имущество получает новую юридическую жизнь, оно «очищается» от любых возможных притязаний любых третьих лиц. Согласно нормам Гражданского кодекса России, а именно статье 352, при реализации объектов, находящихся в залоге с целью удовлетворения требований залогодержателя в установленном законом порядке, залог прекращается. Также стоит заметить, что сделки, заключенные на открытых торгах, довольно сложно оспорить.
Миф 2: имущество банкротов всегда в плохом состоянии
Далеко не всегда! Обычно компании становятся банкротами из-за переоценки своих сил и возможностей, неудач в инвестировании, ошибочного бизнес-плана на начальных этапах либо ошибок, допущенных в процессе расширения бизнеса. Но немало и причин, не зависящих от предпринимателя: пандемия, глобальные экономические кризисы, стихийные бедствия и прочее. Все то, что принято называть «форс-мажором».
Между ликвидностью имущества и причинами банкротства нет никакой прямой зависимости.
Бесспорно, не стоит покупать ничего с закрытыми глазами. Как покупатель, вы вправе приехать на осмотр объекта, привлечь независимых экспертов для оценки объекта — его состояния и стоимости. Собственность должника, выставленная на аукцион, может быть качественным активом, подходящим для ведения бизнеса.
С уверенностью могу сказать, что практически только на торгах по банкротству есть возможность приобрести очень перспективный и качественный актив ниже его рыночной стоимости.
Миф 3: купить имущество банкрота сложно, и это может сделать только профессионал
В действительности это не сложнее, чем любая онлайн-покупка. По ИНН должника можно получить всю информацию о предстоящих или идущих торгах. На сайте bankrot.fedresurs.ru — едином государственном портале — публикуется вся информация о реализации собственности банкротов, в том числе ссылка на электронную площадку, где проводятся продажа собственности и даты проведения торгов. Потенциальному покупателю нужно только перейти по ссылке, пройти регистрацию и принять участие в торгах на указанных условиях.
Усложнить процесс может только необходимость получения электронной цифровой подписи. Но по сравнению с выгодой от покупки актива на аукционе, это вполне целесообразные издержки. Кроме того, есть множество посредников — брокеров или агентов, которые полностью берут на себя участие в аукционе от вашего имени, конечно, за определенную комиссию. Здесь выбор остается за вами.
Срок приобретения актива с первых или повторных торгов составляет один месяц. На торгах, проходящих в рамках публичного предложения, продолжительность процесса зависит от того, как скоро вы подадите заявку, и сделает ли кто-то другой ставку с ценой, превышающей вашу.
По итогам аукциона в срок до пяти рабочих дней подписывается договор купли-продажи. Регистрация собственности, приобретенной в ходе данной процедуры, происходит в общем порядке. После подписания договора можно приступать к снятию имеющихся обременений на актив, например, залога, а после получения справки от залогодержателя — процесс занимает до пяти дней, оплатить новое имущество.
Миф 4: в торгах по банкротству могут принимать участие только «свои»
С точностью до наоборот! В интересах всех участников данного процесса продать собственность как можно быстрее и по наиболее выгодной цене. «Свои» помогают купить быстро, но ниже рынка, что не является оптимальной стратегией. А вот открытые торги позволяют «засветить» актив. Конкуренция между покупателями позволяет достигнуть рыночной цены, поэтому снижается практический смысл в привлечении только «своих» покупателей, напротив, возникает стимул уведомить о торгах максимально возможное число потенциальных участников.
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