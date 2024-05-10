Логика экологии: Европа боится стать «зеленым узником» Китая

На китайских складах скапливается уже готовая продукция, а промышленность не останавливается и продолжает интенсивно работать. Чем это грозит Западу, разбирались «Известия».
Экостандарты в действии
Наиболее ярким примером являются зеленые технологии. Поскольку Запад полностью проникся логикой энергетического перехода и втянут безоглядно и безвозвратно в этот процесс, мощности Китая в производственной цепочке данного сектора делают его настоящим монстром. Доминирование КНР над Западом через зеленые технологии держится на трех китах, которые в европрессе уже получили название «новая тройка». Это три сектора, в которые китайское государство вложило значительные средства (электромобили, литиевые батареи и солнечные панели), стремясь позиционировать себя в качестве ведущего игрока в этом изменении глобальной динамики.
«Тот факт, что большая часть производства зеленых технологий сконцентрирована в Китае (и объем этого промышленного сектора быстро растет), вызывает некоторые проблемы. К ним относятся опасения западных правительств по поводу того, что они могут стать слишком зависимыми от КНР. Европейцы и американцы, стремясь обезопасить свои фирмы от заведомо проигрышной конкуренции, заявляют о “нечестных приемах”, используемых азиатами. Пекин обвиняют в том, что он оказывает предприятиям, работающим в сфере “новой тройки”, поддержку со стороны правительства», — говорит Дэвид Оксли, руководитель отдела экономики климата в Capital Economics.
В Брюсселе опасаются, что Европа станет своего рода «зеленым узником» Пекина.
«Но что плохого в том, что Китай продает товары, необходимые Западу, по низкой цене? Если инфляция является большой проблемой в Европе и США, то это будет скорее решение, чем проблема, — заявляют аналитики испанской El Economista Висенте Ньевес и Марио Беседас. — Китайская мощь придет, чтобы спасти Запад, как это уже было во время пандемии, когда КНР буквально завалила Европу медикаментами. В тот самый момент, когда в странах ЕС нужных лекарств и не оказалось. Китай всегда готов производить и продавать по хорошей цене то, что требуют западные потребители, в данном случае электромобили, солнечные панели
Отставание в темпах
Основная причина — промышленность Европы и США и ее персонал. Вашингтон и Брюссель обвиняют Пекин в субсидировании его ключевых отраслей (связанных с зеленой энергетикой и технологиями), создании избыточных промышленных мощностей, которые позволяют компаниям азиатского гиганта продавать свою продукцию по более низкой цене в остальном мире. Во время своего недавнего визита в Пекин министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала своих китайских коллег, заявив, что государственные субсидии Китая создают избыточные мощности в таких важнейших секторах, как возобновляемые источники энергии и электромобили. Китайская промышленность, по мнению главы американского минфина, не должна производить больше товаров, чем это нужно для реализации на внутреннем рынке.
И Йеллен, и Европейский союз утверждают, что это дает китайским компаниям несправедливые конкурентные преимущества, которые позволяют им превосходить американские и европейские компании и продолжать завоевывать долю рынка.
Китай уже много лет доминирует в мировом промышленном производстве и по его объему, и по паритету покупательной способности. По утверждению испанских аналитиков, в настоящее время на мировом рынке соотношение таково: на долю Китая приходится ошеломляющие 35% мирового валового промышленного производства. Это больше, чем совокупное производство США (12%), Японии (6%), Германии (4%), Индии (3%), Южной Кореи (3%), Италии (2%), Франции (2%) и Соединенного Королевства (2%).
Теперь Китай может даже расширить свое доминирование, учитывая жесткий контроль, который он осуществляет над всей цепочкой поставок электромобилей и производством товаров, связанных с возобновляемыми источниками энергии в целом.
«Китай имеет избыточные производственные мощности в своей обрабатывающей промышленности, особенно в производстве электромобилей и аккумуляторов, оборудования для энергетического перехода (фотоэлектрические элементы, ветряные турбины
Кристин Пельтье, экономист BNP Paribas, соглашается с этим, добавляя, что в условиях слабого внутреннего спроса в Китае и стратегического соперничества КНР с ЕС и особенно с Соединенными Штатами «китайское правительство продолжает свою промышленную политику расширения и увеличения госсубсидий для поддержки экономического роста и укрепления потенциала национальной безопасности». Приоритет отдается секторам высоких технологий и энергетического перехода. При значительной государственной поддержке эти сектора увеличивают свои производственные мощности, снижая цены реализации товара и увеличивая долю на экспортном рынке. Ожидается, что технологические продукты станут причиной новых торговых конфликтов в ближайшие месяцы.
Больше хороших товаров
Экспорт товаров Китая увеличился, что привело к положительному сальдо торгового баланса, которое почти удвоилось с 2019 года (с $421 млрд до $823 млрд). Доля Китая в общем объеме мирового экспорта товаров во второй половине 2023 года составила 14,4%. То есть можно говорить не только о восстановлении позиций КНР по сравнению с допандемическим (13,3% в 2019 году) уровнем, но и о некотором росте.
Эксперт BNP также считает, что худшее для западных компаний еще впереди. Пельтье сообщает, что имеющиеся в ее распоряжении данные позволяют утверждать, что «промышленное производство и производственные мощности в Китае продолжают и продолжат расти не только в секторах высоких и зеленых технологий. Правительство посредством широкого спектра субсидий, налоговых льгот, кредитов с мягкими процентными ставками и других финансовых мер стимулирует производство товаров, не имеющих высокого внутреннего спроса, но весьма востребованных на внешнем рынке».