Логика экологии: Европа боится стать «зеленым узником» Китая

«Но что плохого в том, что Китай продает товары, необходимые Западу, по низкой цене? Если инфляция является большой проблемой в Европе и США, то это будет скорее решение, чем проблема, — заявляют аналитики испанской El Economista Висенте Ньевес и Марио Беседас. — Китайская мощь придет, чтобы спасти Запад, как это уже было во время пандемии, когда КНР буквально завалила Европу медикаментами. В тот самый момент, когда в странах ЕС нужных лекарств и не оказалось. Китай всегда готов производить и продавать по хорошей цене то, что требуют западные потребители, в данном случае электромобили, солнечные панели и т. д. Так в чем же проблема?».