Канада оштрафовала Binance почти на $5 млн

В феврале суд в США одобрил сделку Binance о признании вины по делу об отмывании денег, компанию обязали выплатить $4,3 млрд. Окружной судья Ричард Джонс счел, что криптобирже было известно о распространении на нее американских законов, но, несмотря на это, она приняла «продуманное решение» им не следовать. Сделка в том числе предполагает мониторинг работы Binance в течение пяти лет.