Кабмин утвердил единые требования к оказанию гражданам господдержки

Кроме того, постановлением установлен предельный срок рассмотрения документов для назначения той или иной меры поддержки. «Регистрация заявления должна занимать не более одного рабочего дня, получение межведомственных документов — до двух рабочих дней, извещение о назначении или отказе в назначении меры поддержки должно поступать гражданину в течение одного рабочего дня», — уточняется в сообщении. Все органы, которые назначают меры поддержки, будут оповещать гражданина об этапах рассмотрения заявления.