Кабмин утвердил единые требования к оказанию гражданам господдержки

«Документ устанавливает единый порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от региона их проживания и уровня назначаемой меры поддержки. Утвержденный постановлением порядок подразумевает, что все виды поддержки должны предоставляться в электронном виде в максимально короткие сроки и при минимальном количестве бумажных документов», — говорится в сообщении.
Граждане могут подавать заявления через госуслуги или МФЦ, необходимые документы ведомства будут получать «с помощью информационного взаимодействия между собой». Дополнительные справки будут запрашиваться только в тех случаях, когда соответствующих данных нет в государственных информационных системах.
Кроме того, постановлением установлен предельный срок рассмотрения документов для назначения той или иной меры поддержки. «Регистрация заявления должна занимать не более одного рабочего дня, получение межведомственных документов — до двух рабочих дней, извещение о назначении или отказе в назначении меры поддержки должно поступать гражданину в течение одного рабочего дня», — уточняется в сообщении. Все органы, которые назначают меры поддержки, будут оповещать гражданина об этапах рассмотрения заявления.
«Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона “О государственной социальной помощи”, принятых в июле 2023 года, и вступает в силу с 1 января 2025 года», — отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства сообщил, что кабмин утвердил единые требования к назначению поддержки на всех уровнях и тем самым установил «общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания». Он подчеркнул, что в этой работе следует опираться на мнение людей и поступающую от них обратную связь.