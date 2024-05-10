Доставляемые неудобства. В России появится новый закон о маркетплейсах

Создание нового закона о маркетплейсах анонсировал кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме. В рамках процесса утверждения главы правительства депутаты ГД задавали вопросы, наиболее интересующие жителей России. Одним из таких стал вопрос о необходимости дополнительного регулирования деятельности маркетплейсов. Тема эта поднимается в обсуждениях Госдумы и правительства не впервые. Ранее судьбой интернет торговли интересовались на заседаниях Госдумы во время ежегодных отчетов.
«Без сомнения, разделяю ваши опасения Этим надо обязательно заниматься. Сегодня оборот розничной торговли, которая идет через маркетплейсы, примерно достигает по разным оценкам 8 трлн рублей. Это серьезнейшие средства. Маркетплейсы как цифровой посредник, скажем так, имеют много вопросов от людей. А вопросы какие? В основном — это частные условия, часто изменения условия договора, это комиссия на возврат товаров и другие различные ограничения», — сказал Мишустин.
Стоит отметить, что ранее стало известно, что сразу несколько российских министерств занимаются разработкой нового законопроекта о регулировании работы маркетплейсов. Анонсировал это министр цифрового развития Максут Шадаев еще до процедуры отставки правительства. Сроки готовности инициативы он не назвал. Предполагается, что проект закона введет систему регулирования работы маркетплейсов, решит вопросы хранения, доставки и возврата товаров, а также работы курьеров.