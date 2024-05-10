Доставляемые неудобства. В России появится новый закон о маркетплейсах

«Без сомнения, разделяю ваши опасения Этим надо обязательно заниматься. Сегодня оборот розничной торговли, которая идет через маркетплейсы, примерно достигает по разным оценкам 8 трлн рублей. Это серьезнейшие средства. Маркетплейсы как цифровой посредник, скажем так, имеют много вопросов от людей. А вопросы какие? В основном — это частные условия, часто изменения условия договора, это комиссия на возврат товаров и другие различные ограничения», — сказал Мишустин.