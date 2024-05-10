Биржевые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года

Обильные осадки в весеннем периоде нанесли ущерб развитию сельскохозяйственных культур на северо-западе Европы. Эксперты опасаются, что качество озимых культур также может пострадать. От их качества зависит, используются ли запасы в пищевой промышленности или идут на корм животным. Во Франции доля урожая пшеницы и ячменя высокого качества значительно отстает от уровня прошлого года. Дожди также замедлили весенние посевы в Великобритании, Германии и Франции. Половина озимой пшеницы в России останется слишком сухой в течение следующих двух недель, сообщила в среду компания Commodity Weather Group.