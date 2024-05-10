Биржевые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года

В ходе торгов в пятницу, 10 мая, фьючерсы на пшеницу с поставкой в июле в моменте подорожали на 3,54%, до $6,6 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже (CBOT). Цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года.
По состоянию на 13:19 мск рост замедлился до 2,76%, а цена фьючерса скорректировалась до $6,55 за бушель. Один бушель пшеницы равен 27,2 кг.
Котировки начали расти, поскольку риски неурожая «пугают» трейдеров. Дождь, засуха и жара угрожают поставкам ключевых производителей пшеницы, отмечает Bloomberg.
Обильные осадки в весеннем периоде нанесли ущерб развитию сельскохозяйственных культур на северо-западе Европы. Эксперты опасаются, что качество озимых культур также может пострадать. От их качества зависит, используются ли запасы в пищевой промышленности или идут на корм животным. Во Франции доля урожая пшеницы и ячменя высокого качества значительно отстает от уровня прошлого года. Дожди также замедлили весенние посевы в Великобритании, Германии и Франции. Половина озимой пшеницы в России останется слишком сухой в течение следующих двух недель, сообщила в среду компания Commodity Weather Group.
«Спрос увеличился, запасы во всем мире остаются ограниченными, а проблемы с новыми урожаями обостряются», — заявил управляющий директор CRM AgriCommodities Джеймс Болсворт.
«Мы обеспокоены проблемой площадей, которые остались незасеянными. Это напрямую связано с погодными условиями», — заявил в прошлом месяце глава специализированного совета по полевым культурам во французской государственной организации FranceAgriMer Бенуа Пьетреман.
Bloomberg добавляет, что высокие урожаи зерна в странах Черноморского региона долго сдерживали цены на низком уровне. Однако фьючерсные рынки находятся в ожидании увеличения спроса на пшеницу, что может подтолкнуть цены на нее вверх.
Экстремальные погодные условия в России также осложняют ситуацию с пшеницей. 8 мая в Липецкой и Тамбовской областях вслед за Воронежской был введен режим ЧС в сельском хозяйстве. Из-за заморозков погибла часть сельскохозяйственных культур, в том числе посевы пшеницы.