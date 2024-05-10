Аннаполис
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биржевые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года

Биржевые цены на пшеницу прибавили более 3%. Аналитики связывают рост цен с погодными условиями и предсказывают дальнейшее повышение стоимости зерновых культур.

Источник: AP 2023

В ходе торгов в пятницу, 10 мая, фьючерсы на пшеницу с поставкой в июле в моменте подорожали на 3,54%, до $6,6 за бушель, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже (CBOT). Цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года.

По состоянию на 13:19 мск рост замедлился до 2,76%, а цена фьючерса скорректировалась до $6,55 за бушель. Один бушель пшеницы равен 27,2 кг.

Котировки начали расти, поскольку риски неурожая «пугают» трейдеров. Дождь, засуха и жара угрожают поставкам ключевых производителей пшеницы, отмечает Bloomberg.

Обильные осадки в весеннем периоде нанесли ущерб развитию сельскохозяйственных культур на северо-западе Европы. Эксперты опасаются, что качество озимых культур также может пострадать. От их качества зависит, используются ли запасы в пищевой промышленности или идут на корм животным. Во Франции доля урожая пшеницы и ячменя высокого качества значительно отстает от уровня прошлого года. Дожди также замедлили весенние посевы в Великобритании, Германии и Франции. Половина озимой пшеницы в России останется слишком сухой в течение следующих двух недель, сообщила в среду компания Commodity Weather Group.

«Спрос увеличился, запасы во всем мире остаются ограниченными, а проблемы с новыми урожаями обостряются», — заявил управляющий директор CRM AgriCommodities Джеймс Болсворт.

«Мы обеспокоены проблемой площадей, которые остались незасеянными. Это напрямую связано с погодными условиями», — заявил в прошлом месяце глава специализированного совета по полевым культурам во французской государственной организации FranceAgriMer Бенуа Пьетреман.

Bloomberg добавляет, что высокие урожаи зерна в странах Черноморского региона долго сдерживали цены на низком уровне. Однако фьючерсные рынки находятся в ожидании увеличения спроса на пшеницу, что может подтолкнуть цены на нее вверх.

Экстремальные погодные условия в России также осложняют ситуацию с пшеницей. 8 мая в Липецкой и Тамбовской областях вслед за Воронежской был введен режим ЧС в сельском хозяйстве. Из-за заморозков погибла часть сельскохозяйственных культур, в том числе посевы пшеницы.