Акции золотодобытчиков подорожали на фоне роста цен на золото

Аналитики банка «Синара» допустили коррекцию цен на золото и до $2000 за унцию в этом году. Цены взлетели на рекордные высоты на фоне усилившегося в условиях геополитической напряженности спроса на надежные активы. Помимо этого, инвесторы делают ставку, что в текущем году ФРС все же приступит к смягчению ДКП. Если, как ожидается, ситуация в геополитике улучшится, цены должны пойти вниз по мере уменьшения премии за соответствующие риски. Сохранение высоких процентных ставок в течение долгого времени и (или) усиление доллара США — тоже явно неблагоприятные факторы для золота, не приносящего процентных доходов.