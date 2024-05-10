Акции золотодобытчиков подорожали на фоне роста цен на золото

Акции российских золотодобывающих компаний подскочили на фоне роста мировых цен на золото. В пятницу, 10 мая, акции «Полюса» (PLZL) на пике прибавляли 4,05% и торговались на отметке ₽14,036 тыс., свидетельствуют данные Мосбиржи. Бумаги «Селигдара» (SELG) в моменте подскочили на 3,85%, до ₽76,99, «Южуралзолота» (UGLD) — на 5,67%, до ₽1,0138.
По данным на 11:48 мск акции «Полюса» растут на 3,54%, «Селигдара» — на 3,17%, «Южуралзолота» — на 3,7%.
Акции дорожают на фоне роста цен на золото. Стоимость июньского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в пятницу, 10 мая, на пике поднималась на 1,57%, до $2377,2 за унцию. По состоянию на 11:35 мск рост замедлился до 1,48%, июньский контракт торговался на уровне $2375,1 за унцию.
Среди причин роста цен на драгоценный металл эксперты выделяют улучшение ожиданий по снижению ставки в США. Цена золота резко выросла в четверг после того, как в США вышли данные о более высоком, чем ожидалось росте заявок на пособие по безработице. Эти данные последовали за значительно более слабым, чем рассчитывал рынок, отчетом о занятости за апрель. Эти факторы укрепили ожидания инвесторов относительного того, что охлаждение рынка труда заставит ФРС снизить процентные ставки, сообщает портал Investing.com.
12 апреля стоимость золота впервые в истории поднялась выше $2400 за унцию. Тогда аналитики указали, что рост цен связан с увеличением премии за внешнеполитический риск из-за конфликтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других горячих точках. Всего с начала года драгоценный металл к текущему моменту подорожал чуть более чем на 14%.
В «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют, что средняя цена золота в 2024 году составит $2200 за унцию. Из-за инфляции выросли производственные издержки золотодобытчиков. Затраты 10% наименее прибыльных производителей, по оценкам экспертов, достигли $1890 за унцию в четвертом квартале прошлого года. Исторически цены на золото превышают маржинальные затраты на 10−20%. Поэтому, по мнению экспертов, фундаментально справедливая цена составляет около $2200 за унцию.
Аналитики банка «Синара» допустили коррекцию цен на золото и до $2000 за унцию в этом году. Цены взлетели на рекордные высоты на фоне усилившегося в условиях геополитической напряженности спроса на надежные активы. Помимо этого, инвесторы делают ставку, что в текущем году ФРС все же приступит к смягчению ДКП. Если, как ожидается, ситуация в геополитике улучшится, цены должны пойти вниз по мере уменьшения премии за соответствующие риски. Сохранение высоких процентных ставок в течение долгого времени и (или) усиление доллара США — тоже явно неблагоприятные факторы для золота, не приносящего процентных доходов.
Аналитики Bank of America заявили, что золото может подорожать до $3000 за унцию к 2025 году. Серебро, по оценкам BofA, также выиграет от этого роста и от более сильного промышленного спроса, в результате чего цена металла превысит $30 за унцию следующей весной.
Президент консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени ожидает двузначного прироста цен на золото из-за возможного нового витка инфляции в США. По прогнозам Ярдени, цены на золото могут вырасти до $3500 к концу следующего года.