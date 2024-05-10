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Акции золотодобытчиков подорожали на фоне роста цен на золото

Акции российских золотодобывающих компаний выросли на фоне скачка котировок на золото. Среди причин роста цен на драгоценный металл выделяют улучшение ожиданий по снижению ставки ФРС.

Источник: РИА "Новости"

Акции российских золотодобывающих компаний подскочили на фоне роста мировых цен на золото. В пятницу, 10 мая, акции «Полюса» (PLZL) на пике прибавляли 4,05% и торговались на отметке ₽14,036 тыс., свидетельствуют данные Мосбиржи. Бумаги «Селигдара» (SELG) в моменте подскочили на 3,85%, до ₽76,99, «Южуралзолота» (UGLD) — на 5,67%, до ₽1,0138.

По данным на 11:48 мск акции «Полюса» растут на 3,54%, «Селигдара» — на 3,17%, «Южуралзолота» — на 3,7%.

Акции дорожают на фоне роста цен на золото. Стоимость июньского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в пятницу, 10 мая, на пике поднималась на 1,57%, до $2377,2 за унцию. По состоянию на 11:35 мск рост замедлился до 1,48%, июньский контракт торговался на уровне $2375,1 за унцию.

Среди причин роста цен на драгоценный металл эксперты выделяют улучшение ожиданий по снижению ставки в США. Цена золота резко выросла в четверг после того, как в США вышли данные о более высоком, чем ожидалось росте заявок на пособие по безработице. Эти данные последовали за значительно более слабым, чем рассчитывал рынок, отчетом о занятости за апрель. Эти факторы укрепили ожидания инвесторов относительного того, что охлаждение рынка труда заставит ФРС снизить процентные ставки, сообщает портал Investing.com.

12 апреля стоимость золота впервые в истории поднялась выше $2400 за унцию. Тогда аналитики указали, что рост цен связан с увеличением премии за внешнеполитический риск из-за конфликтов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других горячих точках. Всего с начала года драгоценный металл к текущему моменту подорожал чуть более чем на 14%.

В «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют, что средняя цена золота в 2024 году составит $2200 за унцию. Из-за инфляции выросли производственные издержки золотодобытчиков. Затраты 10% наименее прибыльных производителей, по оценкам экспертов, достигли $1890 за унцию в четвертом квартале прошлого года. Исторически цены на золото превышают маржинальные затраты на 10−20%. Поэтому, по мнению экспертов, фундаментально справедливая цена составляет около $2200 за унцию.

Аналитики банка «Синара» допустили коррекцию цен на золото и до $2000 за унцию в этом году. Цены взлетели на рекордные высоты на фоне усилившегося в условиях геополитической напряженности спроса на надежные активы. Помимо этого, инвесторы делают ставку, что в текущем году ФРС все же приступит к смягчению ДКП. Если, как ожидается, ситуация в геополитике улучшится, цены должны пойти вниз по мере уменьшения премии за соответствующие риски. Сохранение высоких процентных ставок в течение долгого времени и (или) усиление доллара США — тоже явно неблагоприятные факторы для золота, не приносящего процентных доходов.

Аналитики Bank of America заявили, что золото может подорожать до $3000 за унцию к 2025 году. Серебро, по оценкам BofA, также выиграет от этого роста и от более сильного промышленного спроса, в результате чего цена металла превысит $30 за унцию следующей весной.

Президент консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени ожидает двузначного прироста цен на золото из-за возможного нового витка инфляции в США. По прогнозам Ярдени, цены на золото могут вырасти до $3500 к концу следующего года.