Акции производителя вакцины Novavax взлетели на 217% на сделке с Sanofi

Акции биотехнологической компании Novavax (NVAX) в пятницу, 10 мая, в ходе торгов на премаркете фондовой биржи NASDAQ подорожали на 217,44% — до $14,19 за бумагу. К 16:38 мск, то есть уже после начала основной торговой сессии, рост замедлился до 141,38%, бумаги торговались по $10,79.