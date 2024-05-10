Акции производителя вакцины Novavax взлетели на 217% на сделке с Sanofi

Акции биотехнологической компании Novavax (NVAX) в пятницу, 10 мая, в ходе торгов на премаркете фондовой биржи NASDAQ подорожали на 217,44% — до $14,19 за бумагу. К 16:38 мск, то есть уже после начала основной торговой сессии, рост замедлился до 141,38%, бумаги торговались по $10,79.
Спрос на акции вырос после того, как Novavax подписала с французской фармацевтической компанией Sanofi лицензионное соглашение на сумму $1,2 млрд, сообщает Bloomberg. Оно включает в себя коммерциализацию комбинированной прививки от Covid-19 и гриппа.
Акции Sanofi в ходе торгов на бирже Euronext Paris на максимуме подорожали на 1,25%, до €94,35.
Novavax получит авансовые платежи в размере $500 млн, а также $700 млн, если будут выполнены все этапы разработки, регулирования и запуска вакцины. Novavax будет получать роялти от продажи любых вакцин, а Sanofi, в свою очередь, приобретает миноритарную долю в американской компании в 5%.
Лицензионное соглашение Novavax фактически отменяет выпущенное ранее предупреждение о том, что компания может прекратить деятельность из-за различных трудностей, в том числе, финансовых, сообщил в интервью CNBC генеральный директор Novavax Джон Джейкобс. В феврале 2023 года компания опубликовала подобное заявление из-за сомнений в способности продолжать работу на рынке фармацевтическом рынке.
Эта сделка стала важным шагом на пути развития Novavax, которая находится в процессе реструктуризации бизнеса, пишет Bloomberg. Novavax сообщила о чистом убытке в первом квартале 2024 года в размере $148 млн по сравнению с убытком в $294 млн годом ранее. Текущая рыночная капитализация Novavax превышает $600 млн.