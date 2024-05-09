В «Великом камне» новый резидент из РФ будет реализовывать импортозамещающий проект

МИНСК, 9 мая. /ТАСС/. Новый резидент белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» из России будет реализовывать импортозамещающий проект в сфере машиностроения, продукция будет поставляться в том числе в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба белорусского парка.