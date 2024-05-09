В «Великом камне» новый резидент из РФ будет реализовывать импортозамещающий проект

Сообщается, что в индустриальном парке зарегистрирован «новый резидент — ООО “Норгау продакшн вест”, учредителем компании выступило ООО “Норгау Руссланд” (РФ)». Резидент будет «реализовывать импортозамещающий проект в сфере машиностроения по производству видеоизмерительных систем и координатно-измерительных машин».
Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет экспортироваться в страны ЕАЭС.
«Норгау Руссланд» была основана в 1998 году как поставщик инструмента для промышленности.
Индустриальный парк «Великий Камень» — особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи Национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. Количество резидентов индустриального парка «Великий камень» достигло почти 130.