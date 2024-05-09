В Израиле заявили, что Эрдоган отменил многие ограничения на торговлю с их страной

«Эрдоган отозвал или отменил многие из торговых ограничений, и урок очевиден. Мы не должны уступать угрозам диктатора, и мы должны создавать альтернативы и не зависеть от человека “Братьев-мусульман” (запрещенная в РФ организация — прим. ТАСС), который в любой момент может все остановить», — написал глава МИД на своей странице в соцсети X.
Отношения Израиля и Турции резко ухудшились на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Стороны неоднократно обменивались резкими высказываниями. В конце октября 2023 года МИД Израиля объявил об отзыве дипломатов из Анкары «в целях переоценки израильско-турецких отношений». Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.
9 апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров, в том числе стройматериалов, промышленной техники, металлургической продукции. 2 мая министерство объявило уже о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее указал, что его страна вынужденно пошла на остановку торговых отношений с Израилем, взаимный объем которых достигал $9,5 млрд. При этом доля импорта Турции в этом объеме составляет около 15−20%, что республика, как считают эксперты, способна покрыть за счет других источников.