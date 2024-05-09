В Израиле заявили, что Эрдоган отменил многие ограничения на торговлю с их страной

9 апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров, в том числе стройматериалов, промышленной техники, металлургической продукции. 2 мая министерство объявило уже о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее указал, что его страна вынужденно пошла на остановку торговых отношений с Израилем, взаимный объем которых достигал $9,5 млрд. При этом доля импорта Турции в этом объеме составляет около 15−20%, что республика, как считают эксперты, способна покрыть за счет других источников.