Товарооборот Китая и США в январе — апреле сократился на 2,3%

По его сведениям, экспорт из Китая в США за четыре месяца снизился на 1%, достигнув $151,93 млрд. Поток товаров в обратном направлении сократился на 5,7%, до $54,49 млрд. Положительное сальдо КНР за четыре месяца уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1,1% и составило $97,44 млрд.