Товарооборот Китая и России в январе — апреле увеличился на 4,7%

По его сведениям, импорт из РФ в Китай за четыре месяца вырос на 10,2% и составил $43,85 млрд. Китайский экспорт в Россию сократился на 1,9%, до $32,73 млрд.
Положительное сальдо российской стороны по сравнению с январем — апрелем 2023 года выросло вдвое, до $11,12 млрд.
Согласно данным ГТУ, объем торговли Китая и РФ в апреле остался примерно на уровне марта и составил $19,76 млрд. Китайский экспорт за месяц, в отличие от среднесрочного показателя, продемонстрировал положительную динамику и вырос на 9% (до $8,32 млрд). Импорт из России в месячном исчислении, напротив, уменьшился на 4,1%, до $11,44 млрд.
Основная часть импортируемых Китаем из РФ товаров приходится на энергоносители — нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей ввозимой номенклатуры — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции — автомобили, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.
Товарооборот между РФ и Китаем в 2022 году увеличился на 29,3%, до $190 млрд. В 2023 году он достиг рекордной отметки $240,11 млрд, повысившись на 26,3%.