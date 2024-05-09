Товарооборот Китая и России в январе — апреле увеличился на 4,7%

Согласно данным ГТУ, объем торговли Китая и РФ в апреле остался примерно на уровне марта и составил $19,76 млрд. Китайский экспорт за месяц, в отличие от среднесрочного показателя, продемонстрировал положительную динамику и вырос на 9% (до $8,32 млрд). Импорт из России в месячном исчислении, напротив, уменьшился на 4,1%, до $11,44 млрд.