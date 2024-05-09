США применили ограничительные меры к 37 китайским компаниям

Еще восемь компаний КНР внесены в список якобы за причастность к инциденту с китайским аэростатом, который в феврале 2023 года был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Еще три компании включены в перечень за поддержку программы КНР по созданию подобных аэростатов. В заявлении утверждается, что подобные действия также «противоречат национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США».