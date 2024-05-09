Сийярто заявил о начале выпуска китайских электромобилей BYD в Венгрии уже в 2025 году

«Экономический вес Венгрии в Европе значительно увеличится благодаря тому, что после автобусного завода BYD построит в Венгрии свой первый европейский завод по производству электромобилей. При наличии необходимых разрешений в Сегеде начались строительные работы и идет сооружение инфраструктуры, поэтому в следующем году первые модели BYD уже могут сойти с конвейера завода», — отметил глава МИД.
Он считает важным, чтобы в Венгрии «присутствовали все сегменты автомобилестроительной промышленности — от производства до исследований и услуг». «Поэтому мы обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между BYD и Венгрией. Будущее за электромобилями. Экономика стран, где построены крупнейшие автозаводы индустрии будущего, станет самой сильной», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В Венгрии также расположены сборочные заводы всех крупнейших автомобильных корпораций Германии. В районе Дебрецена продолжается сооружение нового предприятия BMW. Одновременно китайские и южнокорейские компании возводят мощности по производству батарей для электромобилей. Крупнейшим из таких инвестиционных проектов считается строительство аккумуляторного завода китайской CATL в Дебрецене (его стоимость оценивается в €7,3 млрд) и автомобильного завода BYD в Сегеде (по некоторым данным, его стоимость составит €5 млрд).