Сийярто заявил о начале выпуска китайских электромобилей BYD в Венгрии уже в 2025 году

Он считает важным, чтобы в Венгрии «присутствовали все сегменты автомобилестроительной промышленности — от производства до исследований и услуг». «Поэтому мы обсудили дальнейшее расширение сотрудничества между BYD и Венгрией. Будущее за электромобилями. Экономика стран, где построены крупнейшие автозаводы индустрии будущего, станет самой сильной», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).