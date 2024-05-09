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5 самых бедных стран в мире

Список стран с самым низким уровнем жизни. Подробно о том, какие страны имеют самые низкие показатели экономического развития и что влияет на их бедность, рассказала и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Источник: AP 2023

Как показывают рейтинги, самые неблагополучные страны концентрируются в Африке.

По словам экономиста, для демонстрации развития национальных экономик и качества жизни населения регулярно публикуются индексы.

«Методология оценки уровня жизни различается в зависимости от института и может основываться на опросах и субъективном восприятии удовлетворенности граждан условиями проживания», — добавляет эксперт.

Наиболее авторитетными признаны рейтинги, публикуемые ОЭСР, ООН и Numbeo.

В целом, показатель уровня жизни включает такие составляющие, как безопасность, здравоохранение, покупательную способность.

К примеру, для расчета уровня жизни Numbeo использует 7 показателей, ОЭСР (better life index) — 11; ООН — 10.

Однако при оценке уровня жизни оценивается лишь часть стран.

Так, Numbeo публикует рейтинги 85 стран, где аутсайдерские позиции занимают Нигерия, Бангладеш, Шри-Ланка, Венесуэла и Иран.

ОЭСР проводит оценку стран-участниц и ключевых партнеров, что не отражает общемировую тенденцию. По данным ОЭСР, низшие позиции в рейтинге занимают:

— ЮАР,

— Колумбия,

— Мексика,

— Турция,

— Бразилия.

В то же время ООН оценивает уровень жизни по индексу человеческого развития, который объединят 10 показателей — образованность, продолжительность жизни, санитарно-гигиенические условия и др.

В отчете ООН за прошлый год отмечается, что уровень человеческого благополучия еще никогда не был таким высоким, а уровень бедности — таким низким.

«Таким образом, мы наблюдаем глубокое расслоение общества», — констатирует экономист.

Среди государств с наименьшим значением индекса ООН выделяет Сомали, Южный Судан, Центральноафриканскую Республику, Нигер и Чад.

При этом ВВП на душу населения в Южном Судане составляет 1685 долл., Нигере — 545; Чаде — 590 долл. Для сравнения в России ВВП на душу населения равен 15 700 долларов, а в стране с наивысшим уровнем жизни — Люксембурге — 109 715 долл.

В докладе Всемирного Банка говорится, что из 26 стран, в которых люди живут в крайней нищете, 22 находятся в Африке. Причем самой бедной страной признана Бурунди, не фигурирующая в рейтингах ООН и Numbeo, замечает Фрумина.

«Таким образом, в наши дни существуют страны, уровень жизни которых — крайне низкий. И несмотря на принятые еще в начале 2000-х Глобальные цели тысячелетия, решение проблемы замедляется», — рассказала экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».