5 самых бедных стран в мире

Как показывают рейтинги, самые неблагополучные страны концентрируются в Африке.
По словам экономиста, для демонстрации развития национальных экономик и качества жизни населения регулярно публикуются индексы.
«Методология оценки уровня жизни различается в зависимости от института и может основываться на опросах и субъективном восприятии удовлетворенности граждан условиями проживания», — добавляет эксперт.
Наиболее авторитетными признаны рейтинги, публикуемые ОЭСР, ООН и Numbeo.
В целом, показатель уровня жизни включает такие составляющие, как безопасность, здравоохранение, покупательную способность.
Однако при оценке уровня жизни оценивается лишь часть стран.
ОЭСР проводит оценку стран-участниц и ключевых партнеров, что не отражает общемировую тенденцию. По данным ОЭСР, низшие позиции в рейтинге занимают:
— ЮАР,
— Колумбия,
— Мексика,
— Турция,
— Бразилия.
В то же время ООН оценивает уровень жизни по индексу человеческого развития, который объединят 10 показателей — образованность, продолжительность жизни, санитарно-гигиенические условия и др.
В отчете ООН за прошлый год отмечается, что уровень человеческого благополучия еще никогда не был таким высоким, а уровень бедности — таким низким.
«Таким образом, мы наблюдаем глубокое расслоение общества», — констатирует экономист.
При этом ВВП на душу населения в Южном Судане составляет 1685 долл., Нигере — 545; Чаде — 590 долл. Для сравнения в России ВВП на душу населения равен 15 700 долларов, а в стране с наивысшим уровнем жизни — Люксембурге — 109 715 долл.
В докладе Всемирного Банка говорится, что из 26 стран, в которых люди живут в крайней нищете, 22 находятся в Африке. Причем самой бедной страной признана Бурунди, не фигурирующая в рейтингах ООН и Numbeo, замечает Фрумина.
«Таким образом, в наши дни существуют страны, уровень жизни которых — крайне низкий. И несмотря на принятые еще в начале 2000-х Глобальные цели тысячелетия, решение проблемы замедляется», — рассказала экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».