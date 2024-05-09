4 риска, с которыми можно столкнуться при покупке квартиры с торгов в 2024 году

Обычно на квартирных аукционах можно приобрести жилье у города, а также залоговые, банкротные, арестованные квартиры. Торги проводятся на специальных площадках и поучаствовать в них могут все.
1. Опасность состоит в том, что результаты таких торгов могут оспорить и признать недействительными — в этом случае квартиру заберут, говорит эксперт. Это возможно, если были нарушения в процедуре торгов: по срокам, по публикации извещений, по полноте заявленной информации
2. Также в таких сделках могут внезапно появиться наследники, претендующие на квартиру. Такое часто бывает, если квартира осталась от пожилых людей и перешла в собственность субъекта РФ (так называемое выморочное имущество). «В этом случае наследники, чьи права на наследство оказались нарушенными, могут оспорить результаты аукциона — тогда квартиру также заберут», — разъясняет эксперт.
3. Существует и риск получить с торгов квартиру с большими долгами по коммунальным и эксплуатационным расходам. Тогда придется столкнуться, к примеру, с отключенным электричеством.
4. Кроме того, в квартире после торгов могут остаться прописанные люди, и их придется выселять по суду.
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