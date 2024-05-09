4 риска, с которыми можно столкнуться при покупке квартиры с торгов в 2024 году

Покупка квартиры с торгов связана с определенными рисками и сложностями. Рассказываем, как избежать проблем и что стоит проверить перед покупкой квартиры на аукционе в 2024 году. Несмотря на то что квартиры, которые продаются на аукционе, можно купить дешевле рыночной цены, в таких сделках есть определенные риски. Об этом Финансам Mail.ru рассказал юрист по недвижимости Дмитрий Молчанов.