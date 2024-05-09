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Путин считает полезным взаимодействие Кубы с ЕАЭС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет полезным для всех сторон.

Источник: AP 2023

На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем глава российского государства обратил внимание на участие руководителя Кубы в саммите ЕАЭС в Москве 8 мая, отметив, что это объединение — «одно из самых эффективных на постсоветском пространстве». «В качестве наблюдателя Куба принимает там участие, и надеюсь, что это даст свои результаты», — сказал Путин.

По его оценке, отношения Москвы и Гаваны «основаны на чувствах дружбы, взаимного уважения».

На саммите ЕАЭС Мигель Диас-Канель заявил, что Куба как государство — наблюдатель ЕАЭС намерена расширять участие в механизмах объединения для достижения более глубокой интеграции. По его мнению, ЕАЭС — успешный, привлекательный и устойчивый интеграционный процесс.