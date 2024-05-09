Путин считает полезным взаимодействие Кубы с ЕАЭС

На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем глава российского государства обратил внимание на участие руководителя Кубы в саммите ЕАЭС в Москве 8 мая, отметив, что это объединение — «одно из самых эффективных на постсоветском пространстве». «В качестве наблюдателя Куба принимает там участие, и надеюсь, что это даст свои результаты», — сказал Путин.