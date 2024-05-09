Презренный, но соблазнительный металл: зачем Китай скупает золото

1. Китай скупает золото вместе с остальными странами из-за роста финансовой и геополитической нестабильности. За последние 16 лет золото подорожало почти в четыре раза, а в это время рушились экономические и политические связи между крупнейшими странами. В 2008 году произошел мировой кризис, который начался с падения фондовых рынков США. Через пять лет началось санкционное противостояние Запада с Китаем и Россией. Между США, ЕС и Пекином также возникли торговые споры с заградительными пошлинами. Затем Вашингтон и Брюссель начали вводить законы по ограничению поставок технологий в КНР. В 2020 году — в первый год пандемии — спрос на золото вновь аномально вырос и цена драгметалла обновила исторический рекорд несколько раз, впервые превысив две тысячи долларов за унцию. Рекордный рост продолжился в 2022 году до 2070 долларов за унцию, а в 2023 году из-за конфликта на Ближнем Востоке цена золота подскочила уже до 2,47 тысячи долларов за унцию.