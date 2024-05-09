Презренный, но соблазнительный металл: зачем Китай скупает золото

Китай в 2023 году обогнал Индию и стал крупнейшим в мире покупателем золота. При этом частные и государственные компании в КНР добыли 375,2 тонны золота или десять процентов от мирового объема добычи. Пекин рекордными темпами закупает и ввозит драгметалл. Согласно последним данным Таможенной службы Китая, в январе страна импортировала рекордные 160 тонн золота — впервые за всю историю наблюдений.
Вместе с тем последние два года КНР лидирует в гонке мировых центробанков по скупке золота. Регуляторы всех стран в прошлом году купили 1,037 тысячи тонн, что было чуть ниже рекорда, установленного в 2022 году — 1,082 тысячи тонн. Глобальные золотые резервы стран достигли 36,7 тысячи тонн. Центробанки с 2010 года покупают больше золота, чем продают. За последние 14 лет они накопили более 7,8 тысячи тонн, из которых более четверти было куплено за последние два года. Народный банк Китая (НБК) по итогам 2023 года вернул себе титул крупнейшего в мире покупателя золота. За год регулятор увеличил запасы 17-й месяц подряд — на 225 тонн. Прошедший год стал для Китая рекордным по росту запасов золота с 1977 года.
«Китай, действительно, стал крупнейшим покупателем золота в мире, что вполне объяснимо, учитывая текущую ситуацию в мировой экономике», — отметила к.э.н., доцент кафедры экономической теории им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Она считает, что идет постепенная дедолларизация мировой экономики. Западный блок стран вступил в активную фазу конфронтации с Китаем: сдерживание китайского бизнеса в Европе, санкционные меры по отношению к китайской экономике. Поэтому Пекин поступательно развивает параллельную финансовую и логистическую системы в рамках союза стран БРИКС.
«Следовательно, возникает вопрос о необходимости использования доллара Китаем, как инструмента торгового взаимодействия стран, тем более, что доллар является валютой страны-противника КНР. Вполне очевидно, что позиции доллара в скором времени пошатнутся, а золота — нет», — пояснила экономист.
«Китай активно наращивает объем запасов золота в последние годы, но этот рост происходит с низкой базы и в целом не оказывает существенного влияния на структуру международных резервов Китая», — сообщил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
По его данным, Китай исторически имел достаточно низкую по мировым меркам долю золота в составе золотовалютных резервов. В 2015 году объем запасов золота в КНР в долларовом выражении составлял менее двух процентов от общего объема резервов Народного банка Китая. В то же время в развивающихся странах доля золота в резервах составляет семь процентов, а в развитых — около 17%. Поэтому увеличение Пекином запасов золота оправдано с точки зрения диверсификации своих вложений, считает экономист.
С конца 2022 года НБК начал регулярные покупки золота и к настоящему моменту довел долю этого драгметалла в резервах до 4,6%, что по-прежнему ниже среднемировых значений.
«Можно видеть, что в целом доля золота за последние годы выросла не так существенно, всего на два-три процентных пункта. Основной объем вложений Китая остается в активах, номинированных в долларах США», — подчеркнул Плеханов.
«Авуары Китая достаточно велики, поэтому продажа теоретически может оказаться очень разрушительной, хотя его влияние на рынок уже не такое, как в прошлом», — отметил ранее макростратег Deutsche Bank Алан Раскин, комментируя для Reuters возможности КНР обрушить рынок американского госдолга.
По мнению Дмитрия Плеханова, хотя доля доллара в резервах постепенно снижается, у Китая нет возможности существенно изменить валютную структуру своих вложений, так как в мировой экономике просто отсутствуют другие варианты размещения таких крупных объемов средств.
«Китай понимает, что государственные облигации США больше не являются безрисковыми активами из-за продолжающегося расширения американского госдолга, а также по причине того, что в условиях нерешенных разногласий между Вашингтоном и Пекином угроза применения санкций в финансовой сфере становится все более реальной», — отметил Плеханов.
Поэтому Китай, осознавая здесь свою уязвимость, пытается, действуя на разных направлениях небольшими шагами постепенно улучшать свою позицию, — повышает долю золота в резервах, переходит на расчеты в национальных валютах в торговле с развивающимися странами, развивает ценообразование на сырьевые товары в юанях, экспериментирует с трансграничными расчетами в цифровых валютах.
«Все эти меры в комплексе призваны повысить независимость КНР в финансовой сфере и укрепить ее переговорную позицию в торгово-экономическом противостоянии с США», — добавил Плеханов.
Что еще побуждает Китай скупать золото
1. Китай скупает золото вместе с остальными странами из-за роста финансовой и геополитической нестабильности. За последние 16 лет золото подорожало почти в четыре раза, а в это время рушились экономические и политические связи между крупнейшими странами. В 2008 году произошел мировой кризис, который начался с падения фондовых рынков США. Через пять лет началось санкционное противостояние Запада с Китаем и Россией. Между США, ЕС и Пекином также возникли торговые споры с заградительными пошлинами. Затем Вашингтон и Брюссель начали вводить законы по ограничению поставок технологий в КНР. В 2020 году — в первый год пандемии — спрос на золото вновь аномально вырос и цена драгметалла обновила исторический рекорд несколько раз, впервые превысив две тысячи долларов за унцию. Рекордный рост продолжился в 2022 году до 2070 долларов за унцию, а в 2023 году из-за конфликта на Ближнем Востоке цена золота подскочила уже до 2,47 тысячи долларов за унцию.
2. Китай стремится в ближайшие годы подняться со второго места по размеру экономики и отнять лидерство у США. Для этого ему необходимо не только увеличить производство и валовый внутренний продукт, но и укрепить национальную валюту. В любой экономике мира присутствует элемент золотого стандарта — денежной системы, при которой цена денег гарантирована определенным количеством золота.
КНР лидирует в мире по размеру золотовалютных резервов — 3,2 триллиона долларов, но только 4,6% из них приходится на золото. При этом США не входят даже в десятку стран с крупнейшими золотовалютными резервами с показателем 242,7 миллиона долларов, но почти 80% из них приходится на золото. Страна обладает крупнейшими в мире запасами этого драгметалла.
3. В Китае население увеличивает покупку золота — через биржу и скупку ювелирных изделий. Поэтому ювелирная промышленность страны также наращивает скупку золота — в марте еще на 124 тонны на Шанхайской бирже золота (SGE), что на три тонны меньше, чем в феврале. При этом оптовый спрос на золото в Китае в первом квартале вырос до самого высокого уровня с 2019 года, составив 522 тонны.
4. Китай готовится к геополитическим переменам, возможному шоку на рынках после присоединения Тайваня. Ранее Пекин сменил риторику и уже не говорит о переговорах. В ходе ключевых для страны заседаний Народно-политического консультативного совета и Всекитайского совета народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа,
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