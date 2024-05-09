На «АвтоВАЗе» рассказали, как сэкономить при покупке Lada Granta

«Субсидия по госпрограмме. Здесь внимание тем, от кого зависит здоровье людей (медики) и безопасность государства (военные). Не забыты и те, кто создает будущее страны и общества, а именно работники образовательных учреждений», — отмечается в сообщении.
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