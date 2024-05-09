На «АвтоВАЗе» рассказали, как сэкономить при покупке Lada Granta

Выгодно приобрести Lada Granta можно с помощью государственной субсидии для медиков, военных и людей с ограниченными возможностями, а также по действующей программе завода. Кроме того, сэкономить на обслуживании автомобиля можно при покупке сервисного контракта. Об этом сообщается в Telegram-канале «АвтоВАЗа».