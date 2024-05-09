Минторг Турции опроверг заявления Израиля о смягчении санкций

«Заявления министра иностранных дел Израиля — это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по торговле с Израилем. Оно остается в силе. Прекращение торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения израильских атак на Газу, обеспечения постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи», — написал министр на своей странице в X (ранее Twitter).