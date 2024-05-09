Минторг Турции опроверг заявления Израиля о смягчении санкций

АНКАРА, 9 мая. /ТАСС/. Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что утверждения Израиля о якобы смягчении введенных Анкарой торговых санкций являются вымыслом и не имеют отношения к реальности.
«Заявления министра иностранных дел Израиля — это абсолютный вымысел. Они не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение правительства по торговле с Израилем. Оно остается в силе. Прекращение торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения израильских атак на Газу, обеспечения постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи», — написал министр на своей странице в X (ранее Twitter).
Несколько турецких источников в сфере внешней торговли и экспорта, опрошенных ТАСС, сообщили, что какой-либо информацией о смягчении санкционного режима в отношении Израиля они не обладают. «У нас нет никаких данных, что такие решения могли быть приняты», — сказал один из собеседников агентства.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац выступил с утверждением, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже отменил ряд ограничений на торговлю его республики с еврейским государством, введенных из-за ситуации в секторе Газа.
9 апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров, в том числе стройматериалов, промышленной техники, металлургической продукции. 2 мая министерство объявило уже о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее указал, что его страна вынужденно пошла на остановку торговых отношений с Израилем, взаимный объем которых достигал $9,5 млрд. При этом доля импорта Турции в этом объеме составляет около 15−20%, что республика, как считают эксперты, способна покрыть за счет других источников.