Минсельхоз Ирана заявил об отсутствии планов импортировать пшеницу до марта 2025 года

«С марта 2023 года по март 2024 года (один год по иранскому календарю — прим. ТАСС) объем производства пшеницы в стране составил 10,5 млн тонн, объем импорта пшеницы составил 1 млн тонн, но в этом году (завершается в марте 2025 года — прим. ТАСС) мы полностью себя обеспечим и не будем импортировать [эту зерновую культуру]», — приводит его слова агентство ISNA.