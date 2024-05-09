Минсельхоз Ирана заявил об отсутствии планов импортировать пшеницу до марта 2025 года

«С марта 2023 года по март 2024 года (один год по иранскому календарю — прим. ТАСС) объем производства пшеницы в стране составил 10,5 млн тонн, объем импорта пшеницы составил 1 млн тонн, но в этом году (завершается в марте 2025 года — прим. ТАСС) мы полностью себя обеспечим и не будем импортировать [эту зерновую культуру]», — приводит его слова агентство ISNA.
Учитывая данные, приведенные замглавой иранского Минсельхоза, за два года Тегеран снизил объем импорта пшеницы в семь раз — с 7 млн тонн до 1 млн тонн в год. Главной проблемой агропромышленной отрасли страны Мохаджер назвал «сокращение сельскохозяйственных угодий» и добавил, что на решение этого вопроса государство направит свои усилия.
Россия является крупнейшим и основным поставщиком пшеницы в Иран. 13 февраля 2024 года глава иранского зернового союза Каве Заргаран сообщил, что исламская республика каждый год импортирует от 2,5 до 3 млн тонн зерна из РФ. По словам Заргарана, выращивание многих зерновых культур в республике экономически нецелесообразно из-за засушливого климата и их импорт считается более предпочтительным вариантом.
1 февраля российский Союз экспортеров зерна отметил, что Иран вошел в топ-5 импортеров зерна из РФ. Общий объем экспорта российского зерна, по предварительным итогам января, с начала текущего сельскохозяйственного года (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) составил 38,5 млн тонн, что на 23% выше показателя за аналогичный период предыдущего сезона.