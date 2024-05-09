Мексика столкнулась с нехваткой алюминия

Пошлины на алюминий были частью более широкого пакета тарифов, введенных из-за опасений по поводу дешевого импорта из Китая и других стран. Однако на этот раз правительство Мексики объяснило свое решение нехваткой внутреннего производства как необработанного неалитированного, так и алитированного алюминия.