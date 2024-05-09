Китайские инвесторы намерены строить в Венгрии железные дороги

Cтороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере инвестиций. Глава МИД отметил, что в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», направленной на развитие связей между Востоком и Западом, Венгрия и КНР составили список проектов для совместного финансирования. В их числе — «строительство железнодорожного кольца в обход Будапешта», уточнил Сийярто. По его словам, это должно облегчить доставку в страны Западной Европы продукции заводов, построенных с китайским участием на востоке Венгрии.
«Мы также начинаем подготовку к сооружению высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит быстро и удобно добраться из аэропорта в центр Будапешта», — сказал министр. Он напомнил, что прямые авиарейсы связывают Будапешт уже с семью китайскими городами и это будет способствовать увеличению туристического потока из КНР.
Кроме того, китайские инвесторы примут участие в создании в Венгрии сети зарядных станций для электромобилей и модернизации пограничного и таможенного пункта пропуска на границе с Сербией. Они также изучат возможность присоединения к проекту строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией. С помощью капиталовложений из КНР в последние годы идет строительство скоростной железной дороги между Будапештом и Белградом. Китайские инвестиции в венгерскую экономику превышают сейчас €16 млрд.