Китайские инвесторы намерены строить в Венгрии железные дороги

Cтороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере инвестиций. Глава МИД отметил, что в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», направленной на развитие связей между Востоком и Западом, Венгрия и КНР составили список проектов для совместного финансирования. В их числе — «строительство железнодорожного кольца в обход Будапешта», уточнил Сийярто. По его словам, это должно облегчить доставку в страны Западной Европы продукции заводов, построенных с китайским участием на востоке Венгрии.