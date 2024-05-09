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Гонконгская компания подала иск о банкротстве завода «Москвич»

Гонконгская компания «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» подала иск о банкротстве завода «Москвич» в московский Арбитражный суд Москвы, следует из карточки дела. Иск был зарегистрирован 3 мая. Поводом для тяжбы стала задолженность автомобильного завода перед гонконгской компанией в размере €2,5 млн и €124 тыс. неустойки.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе «Москвича» агентству «РИА Новости» рассказали, что претензии относятся ко времени, когда завод был «Рено Россия» и принадлежал французской компании Renault. Кроме того, там заявили об обжаловании взыскания, а также о том, что заявление о признании банкротом не принадлежит к производству суда.

В пресс-службе также сообщили, что завод выполняет все обязательства перед партнерами, а претензии «Силвер Бейзис» являются манипуляцией общественным мнением и не имеют обоснований. Там уточнили, что «Москвич» финансово стабилен и нет никаких оснований для его банкротства.

В апреле сообщалось, что компания «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» увидела у столичного завода признаки банкротства и пригрозила ему иском. Согласно данным в картотеке арбитражных дел, гонконгская компания и «Москвич» судились с августа 2023 года и до апреля 2024-го.

Сейчас завод «Москвич» сотрудничает с китайской компанией JAC Motors, собирая модели «Москвич 3» и «Москвич 3е», которые являются вариациями китайских кроссоверов. В планах завода поиск еще одного китайского партнера из-за недостаточной загрузки производства.