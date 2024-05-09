Гонконгская компания подала иск о банкротстве завода «Москвич»

В пресс-службе «Москвича» агентству «РИА Новости» рассказали, что претензии относятся ко времени, когда завод был «Рено Россия» и принадлежал французской компании Renault. Кроме того, там заявили об обжаловании взыскания, а также о том, что заявление о признании банкротом не принадлежит к производству суда.