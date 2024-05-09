Гонконгская компания подала иск о банкротстве завода «Москвич»

В пресс-службе «Москвича» агентству «РИА Новости» рассказали, что претензии относятся ко времени, когда завод был «Рено Россия» и принадлежал французской компании Renault. Кроме того, там заявили об обжаловании взыскания, а также о том, что заявление о признании банкротом не принадлежит к производству суда.
В пресс-службе также сообщили, что завод выполняет все обязательства перед партнерами, а претензии «Силвер Бейзис» являются манипуляцией общественным мнением и не имеют обоснований. Там уточнили, что «Москвич» финансово стабилен и нет никаких оснований для его банкротства.
В апреле сообщалось, что компания «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» увидела у столичного завода признаки банкротства и пригрозила ему иском. Согласно данным в картотеке арбитражных дел, гонконгская компания и «Москвич» судились с августа 2023 года и до апреля 2024-го.
Сейчас завод «Москвич» сотрудничает с китайской компанией JAC Motors, собирая модели «Москвич 3» и «Москвич 3е», которые являются вариациями китайских кроссоверов. В планах завода поиск еще одного китайского партнера из-за недостаточной загрузки производства.