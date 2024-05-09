Глава Минэнерго Турции заявил о сделке Botas и ExxonMobil о поставках СПГ

«Благодаря соглашению о сотрудничестве, которое мы подписали с ExxonMobil в Вашингтоне и которое рассчитано на долгосрочный период, мы сделаем еще один шаг к диверсификации наших источников [энергоносителей]», — написал министр в X (ранее Twitter).
Сумма подписанного контракта и объемы поставок газа не называются. Ранее сообщалось, что при нынешнем уровне цен соглашение Botas с ExxonMobil может быть заключено на 10 лет, оно оценивается в $1,1 млрд в год, ежегодный объем поставок СПГ составит 2,5 млн тонн.
Байрактар также сообщил о планах Турции реализовать новые энергопроекты со странами Каспия. «Новые инфраструктурные проекты, которые будут реализованы между странами Каспийского региона и нашей страной, внесут вклад в обеспечение европейской и глобальной энергобезопасности», — сказал он после подписания соглашения в Вашингтонском центре каспийской политики. Его высказывания приводит газета Star.
Ранее министр говорил о планах диверсификации Турцией поставок газа и создания «нового портфеля» поставщиков перед тем, как в 2025 году истекут сроки действия ее долгосрочных договоров о поставках газа с Россией, а в 2026 году — с Ираном.
Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в 2023 году она импортировала 50,5 млрд куб. м природного газа, причем из них порядка 30% в виде СПГ. По оценкам экспертов, в ближайшие годы этот объем вырастет до 40%.