Германия обогнала Россию по турпотоку в Турцию

Вместе с тем Турция — лидер по популярности среди всех направлений у российских туристов. На эту страну приходится почти половина (46%) всех забронированных туров на май этого года, следует из статистики Ассоциации туроператоров России (АТОР). Еще 17% бронирований было сделано в части внутреннего туризма, 15% туристов выбрали Египет, 7,5% — ОАЭ и 6% — Таиланд. Еще в апреле турецкие курорты были только на третьем месте по востребованности у россиян, на первом месте был Египет (23%), на втором — российские города (21%).