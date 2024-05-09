ЕС может принять 14-й пакет санкций против РФ в конце июня

«России ищет новые рынки для своего природного газа и хотела бы увеличить свои мощности по производству СПГ. Но мы ограничиваем ее доступ к технологиям и финансированию: Усть-Луга — 2, Мурманск, “Арктик СПГ — 2” — это проекты, которые сейчас не оказывают прямого влияния на рынок, но повлияют на объемы российского производства после 2025 года», — считает Симсон.