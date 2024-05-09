ЕС может принять 14-й пакет санкций против РФ в конце июня

«Я с оптимизмом смотрю на перспективу единогласного одобрения 14-го пакета. Но все это может произойти только в Европейском совете (саммит ЕС — прим. ТАСС), а главы правительств, насколько мне известно, соберутся там не раньше июня», — сказала Симсон в интервью эстонскому гостелерадио ERR.
По ее словам, в число мер, предложенных Еврокомиссией в рамках 14-го пакета, входит «ограничение доходов РФ от продажи СПГ путем запрета на использование инфраструктуры ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны». Пакет, одобренный Еврокомиссией на прошлой неделе, начали обсуждать в среду постпреды стран — членов ЕС в Брюсселе, отмечает ERR.
Симсон добавила, что Еврокомиссия намерена попытаться подорвать будущие доходы России от экспорта СПГ, поэтому она намерена ввести технологические ограничения против российских СПГ-терминалов.
«России ищет новые рынки для своего природного газа и хотела бы увеличить свои мощности по производству СПГ. Но мы ограничиваем ее доступ к технологиям и финансированию: Усть-Луга — 2, Мурманск, “Арктик СПГ — 2” — это проекты, которые сейчас не оказывают прямого влияния на рынок, но повлияют на объемы российского производства после 2025 года», — считает Симсон.
В Еврокомиссии ожидают, что планируемые санкции вынудят Россию основательно изменить бизнес-модель торговли СПГ — особенно в части поставок, которые направляются в Азию через Европу, где основными перевалочными пунктами являются порты Испании, Бельгии и Франции. Без перевалки в этих странах России придется отправлять СПГ через Северный Ледовитый океан в Азию с помощью специально оборудованных ледоколов, которых, по мнению Брюсселя, у России недостаточно.