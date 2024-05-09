Что нельзя продавать на маркетплейсах в 2024 году

Далеко не все товары можно продавать на онлайн-площадках. Что находится под запретом, рассказал Финансам Mail.ru доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
«Прежде всего на маркетплейсах запрещено продавать алкогольную и табачную продукцию, жидкости для вейпов, наркотики и содержащие их препараты, а также оружие», — отмечает юрист.
В Интернете можно обнаружить и то, что под запрет попадают и лекарства. Но, по словам юриста, тут все не так просто.
Маркетплейс по своей сути является частью системы дистанционной торговли. То есть те же лекарства можно продавать онлайн. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 16.05.2020 N 697.
В этом документе установлены ряд требований для таких компаний-продавцов.
«Например, наличие собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договора с иными лицами, осуществляющими доставку с использованием такого оборудования», — говорит Моисеев.
Также необходимо иметь лицензию на фармацевтическую деятельность.
У некоторых маркетплейсов она есть, и они спокойно доставляют товары, а если на них нужен рецепт, то бронируют такие лекарства.
Есть и «пограничные» вопросы. Например, в феврале запретили выращивать ипомею трехцветную, так как она содержит эргин. Естественно, возник вопрос о запрете семян. И здесь так же, по мнению юриста, спутаны понятия.
Ведь там речь шла об уголовной ответственности физического лица именно за культивирование этого цветка.
В общем, при продаже растений эксперт советует обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 — там есть перечень растений, подпадающих под ограничения и запреты.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».