Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

Собеседники агентства рассказали, что сейчас они вынуждены вести бизнес только в России. О возможности того, что государство способно национализировать их активы, они стараются не думать. Другой предприниматель, также попавший под санкции и перевезший активы в РФ, рассказал Bloomberg, что он пытается теперь построить свою жизнь в России.