Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

Собеседники агентства рассказали, что сейчас они вынуждены вести бизнес только в России. О возможности того, что государство способно национализировать их активы, они стараются не думать. Другой предприниматель, также попавший под санкции и перевезший активы в РФ, рассказал Bloomberg, что он пытается теперь построить свою жизнь в России.
Общее состояние 26 упоминаемых Bloomberg миллиардеров, чей средний возраст составляет 63 года, насчитывает около $350 млрд долларов. В силу возраста миллиардером приходится планировать, как передать состояние наследникам. Агентство утверждает, что от решения этих людей, в какой стране и как именно это сделать, зависит развитие экономики и всех отраслей бизнеса.
Агентство пишет, что Россия уже давно пытается «вернуть» своих миллиардеров, создавая для них более удобные условия передачи наследства. В стране нет налога на наследство, а также действует закон о наследственных фондах. Такие частные фонды позволяют легко передавать состояния следующему поколению, автоматически распределяя их активы или прибыль между наследниками.