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Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

Попавшие под западные санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России. Как сообщили агентству Bloomberg два российских миллиардера на правах анонимности, переводя активы в Россию, предприниматели сталкиваются с рисками национализации бизнеса.

Источник: РИА "Новости"

Собеседники агентства рассказали, что сейчас они вынуждены вести бизнес только в России. О возможности того, что государство способно национализировать их активы, они стараются не думать. Другой предприниматель, также попавший под санкции и перевезший активы в РФ, рассказал Bloomberg, что он пытается теперь построить свою жизнь в России.

Общее состояние 26 упоминаемых Bloomberg миллиардеров, чей средний возраст составляет 63 года, насчитывает около $350 млрд долларов. В силу возраста миллиардером приходится планировать, как передать состояние наследникам. Агентство утверждает, что от решения этих людей, в какой стране и как именно это сделать, зависит развитие экономики и всех отраслей бизнеса.

Кроме того, некоторые российские миллиардеры, утверждает Bloomberg, хранят значительную часть своего состояния в наличных, которые хранятся в неизвестных местах. К ним агентство причисляет экс-глава холдинга «ФосАгро» Андрея Гурьева и основного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

Агентство пишет, что Россия уже давно пытается «вернуть» своих миллиардеров, создавая для них более удобные условия передачи наследства. В стране нет налога на наследство, а также действует закон о наследственных фондах. Такие частные фонды позволяют легко передавать состояния следующему поколению, автоматически распределяя их активы или прибыль между наследниками.