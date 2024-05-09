Bloomberg назвало кандидатов на пост главы Apple

Тему преемственности Кук затрагивал прошлой осенью, он сказал, что может внезапно умереть даже завтра, и его работа заключается в подготовке нескольких человек, которые могли бы продолжать управлять компанией. «Моя роль заключается в том, чтобы убедиться, что совету директоров есть из кого выбирать», — подчеркнул Кук. По словам источников агентства, он будет возглавлять компанию еще не менее трех лет.