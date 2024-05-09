Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых

ВВП Великобритании, как указано в обзоре, по итогам первого квартала текущего года вырос на 0,4%. Согласно прогнозам Банка Англии, во втором квартале экономика страны увеличится еще на 0,2%. При этом Центробанк сообщает о вероятном спаде экономики в течение 2024 и 2025 годов.