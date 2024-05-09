Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых

Двое членов комитета проголосовали за понижение ставки до 5%, говорится в обзоре на сайте Банка Англии. В материале указано, что ключевая ставка может быть понижена в ближайшие месяцы.
Как сообщил Банк Англии, в марте инфляция потребительских цен в Великобритании составила 6%. Регулятор ожидает, что этот показатель опустится до 1,9% в 2026 году и до 1,6% в 2027.
ВВП Великобритании, как указано в обзоре, по итогам первого квартала текущего года вырос на 0,4%. Согласно прогнозам Банка Англии, во втором квартале экономика страны увеличится еще на 0,2%. При этом Центробанк сообщает о вероятном спаде экономики в течение 2024 и 2025 годов.
Об экономике ЕС — в материале «Ъ» «Замедление Европы».