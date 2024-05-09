Air India Express отменила 85 рейсов из-за нехватки сотрудников

«Сегодня мы выполним 283 рейса. Мы мобилизовали все ресурсы, и Air India поддержит нас, выполняя рейсы по 20 нашим маршрутам. Однако 85 наших рейсов отменены, и мы призываем наших пассажиров, забронировавших полет, до выезда в аэропорт проверить, не повлияет ли сбой на их рейс», — говорится в сообщении.