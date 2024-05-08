Власти и профсоюзы обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих

О том, что российская налоговая система должна быть скорректирована для обеспечения большей справедливости, заявил президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в начале 2024 года. «Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность, — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — пояснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.