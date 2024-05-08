Верховный суд решил, что граждане могут зарабатывать на ошибочном курсе валют

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) в споре Тинькофф банк и его клиента Ильи Филимонова пришла к мнению, что «банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента», как и устанавливать ограничения права «распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению». Об этом говорится в мотивированном суждении коллегии ВС, на этот документ ссылается газета «Коммерсант».
В середине марта она вынесла решение по спору Тинькофф-банка с Ильей Филимоновым, заработавшим 68,8 тысяч евро на валютно-обменных операциях весной 2022 года. Коллегия тогда отменила решения апелляционной и кассационной инстанций по спору Тинькофф банка и Филимонова, который пожаловался на банк за списание денежных средств в виде выгоды.
Клиенты Тинькофф банка смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро в феврале и марте 2022 года на фоне резкого падения рубля. Для этого они использовали промежуточную конвертацию через британский фунт стерлингов. Некоторые клиенты покупали доллары по более низкой цене, а продавали — по более высокой, что могло принести им прибыль в 20%. Схему сложной конвертации применили 848 клиентов.
После этого «Тинькофф» начал блокировать счета и списывать деньги со счетов клиентов, выгодно обменявших валюту. Банк в письмах объяснял клиентам, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В апреле 2022 года некоторые из клиентов начали обращаться с исками в суд. Изначально суды выносили решения в пользу истцов, однако в начале 2023 года стали чаще вставать на сторону банка.
В мотивировочном суждении, которое ВС подготовил через полтора месяца после своего решения, указано, что даже если клиент заработал на ошибках в курсе валют, банк не вправе по умолчанию списать доход со счета клиента. В решении указано, что неоднократные операции (у Филимонова таких было около 100 — FM) по конвертации валют и получение от них прибыли нельзя считать злоупотреблением.
«Тинькофф банк» выиграл не менее 20 судебных споров по делам о выгодном обмене валюты в начале 2022 года через промежуточную конвертацию.