Верховный суд решил, что граждане могут зарабатывать на ошибочном курсе валют

После этого «Тинькофф» начал блокировать счета и списывать деньги со счетов клиентов, выгодно обменявших валюту. Банк в письмах объяснял клиентам, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения». В апреле 2022 года некоторые из клиентов начали обращаться с исками в суд. Изначально суды выносили решения в пользу истцов, однако в начале 2023 года стали чаще вставать на сторону банка.