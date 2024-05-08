В восьми регионах Дальнего Востока увеличатся выплаты для многодетных семей

Уже несколько лет многодетные семьи по всей стране могут получать до 450 тыс. руб. от государства на погашение ипотеки. Эти суммы полагаются родителям, у которых не ранее 2019 года родился третий или последующий ребенок.
В Приморском крае выплата была увеличена — если семья стала многодетной в 2023—2025 году, то она может получить на ипотеку до 1 млн руб. Эти суммы можно направить на частичное погашение ипотечного кредита или же погасить ипотеку полностью (если остаток кредита менее 450 тыс. или 1 млн. руб. соответственно, то семье выплачивается не более этого остатка).
Теперь же в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предполагается внести изменения: увеличенные до 1 млн руб. выплаты смогут получать многодетные родители еще из нескольких дальневосточных регионов.
Эта мера будет действовать там, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей по итогам 2023 года ниже, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (0,46 ребенка на одну женщину). В число этих регионов входят Камчатский край (здесь коэффициент 0,41), Приморский край (0,34), Хабаровский край (0,39), Амурская (0,35), Магаданская (0,35), Сахалинская области (0,45), Еврейская АО (0,45). Также эта мера будет действовать на Чукотке (с показателем 0,51).
Ожидается, что такая финансовая помощь от государства приведет к росту суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей в этих регионах и по итогам 2026 года показатель вырастет не менее чем на 12% и достигнет значения 0,46.
Изменения, как предполагается, вступят в силу с 1 июля нынешнего года и будут распространяться на семьи дальневосточников, где третий или последующий ребенок появился в 2024—2026 годах (в Приморье сохранится право на выплаты при рождении ребенка с начала 2023 года).
Предполагается, что на выплаты в 2024—2026 годах потребуется 3,23 млрд руб. (примерно по 1 млрд руб. на каждый год).