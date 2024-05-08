В восьми регионах Дальнего Востока увеличатся выплаты для многодетных семей

В Приморском крае выплата была увеличена — если семья стала многодетной в 2023—2025 году, то она может получить на ипотеку до 1 млн руб. Эти суммы можно направить на частичное погашение ипотечного кредита или же погасить ипотеку полностью (если остаток кредита менее 450 тыс. или 1 млн. руб. соответственно, то семье выплачивается не более этого остатка).