В нашем долгу прибыло. Сколько назанимали россияне

Татьяна Белянчикова: По данным Банка России, за прошлый год число заёмщиков выросло почти на 10% и составляет 50 млн человек. То есть у двух третей работающих граждан есть хотя бы один кредит. Много это или мало? Смотря как считать. Если брать отношение долга россиян к ВВП страны — получается примерно 21%. В тех же Штатах показатель 62%. Получается, в России многие пока ещё рассчитывают в основном на собственные средства, совершая большие покупки.