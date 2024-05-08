В ЕС недовольны бельгийским налогом на доходы от российских активов

Именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранится большая часть резервов российского ЦБ, замороженных ЕС с февраля 2022 года.
«Поступления от налогов в Бельгии в ближайшие годы принесут миллиарды евро, а Украина в срочном порядке нуждается в этих средствах для поддержки своей обороны», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Европейцев не устраивает и то, что эти средства так или иначе идут на поддержку Киева по отдельному решению бельгийских властей. Недовольные они и тем, что это позволяет Брюсселю не тратиться на помощь Украине из бюджета, тогда как другие партнеры по ЕС вынуждены выделять значительные суммы из собственных средств.
Всего в ЕС заморожены 210 миллиардов российских активов, из них 190 находятся в Бельгии. В соответствии с законодательством королевства Euroclear уплачивает налог на доходы от финансовых услуг в размере 25 процентов. То есть из четырех миллиардов общего годового дохода с этих активов миллиард поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Более миллиарда уже потратили на военные расходы.
«Мы не будем создавать отдельный налоговый режим для Euroclear или освобождать его от уплаты налога на эти средства, которые все равно по другим каналам используются для оказания помощи Украине», — заявил изданию бельгийский источник.
В феврале Совет Евросоюза утвердил решение по доходам от замороженных в ЕС российских активов, постановив учитывать их отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению.
Как ожидается, на сегодняшнем заседании в Брюсселе представители стран ЕС будут готовить к утверждению решение по использованию чрезвычайных доходов от российских активов для военной помощи Украине. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в Евросоюзе договорились пустить 90 процентов этих средств на закупки оружия. Первые операции с российскими деньгами Еврокомиссия запланировала уже на лето.
В Москве заморозку российских денег не раз называли воровством. В Кремле отмечали, что незаконные решения о конфискации российских активов станут предметом для ответных мер и судебных разбирательств, а в итоге это приведет к слому всех основ мировой экономической системы.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, у России есть возможность средства западных стран, замороженные в ответ на арест ее резервов, и она будет действовать зеркально.