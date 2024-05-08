В ЕС недовольны бельгийским налогом на доходы от российских активов

Всего в ЕС заморожены 210 миллиардов российских активов, из них 190 находятся в Бельгии. В соответствии с законодательством королевства Euroclear уплачивает налог на доходы от финансовых услуг в размере 25 процентов. То есть из четырех миллиардов общего годового дохода с этих активов миллиард поступает в бельгийскую казну. В прошлом году бельгийское правительство создало из этих средств фонд в 1,7 миллиарда евро, из которого финансирует помощь Киеву. Более миллиарда уже потратили на военные расходы.