В азиатской стране хотят в 5 раз увеличить цену на главный напиток россиян

«У меня погибло много чая от жары, — заявил aif.ru господин Гунаратне. — во время сезона дождей воды почти не было, всё засохло. Множество других плантаций тоже серьёзно пострадали. В 2022 году, из-за глупой политики предыдущего правительства, запретившего пестициды, мы получили самый низкий урожай чая за всю историю Шри-Ланки. На острове выросли цены абсолютно на всё. Если раньше женщины, собиравшие 25 кг чайного листа, получали $2 в день, то сейчас — 5 долларов (470 рублей — Авт.). Огромные счета за электричество, дрова — ведь лист сушат с помощью дровяных печей. Всё это в совокупности может поднять цены на цейлонский чай в пять раз, а то и больше».