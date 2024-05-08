В азиатской стране хотят в 5 раз увеличить цену на главный напиток россиян

Плохой урожай цейлонского чая на Шри-Ланке из-за засухи в текущем году может привести к тому, что цена на него для покупателей в России, Турции и Европе вырастет в пять раз. Такое предположение сделал в интервью aif.ru владелец чайной фабрики возле ланкийского города Галле Малинга Герман Гунаратне.
«У меня погибло много чая от жары, — заявил aif.ru господин Гунаратне. — во время сезона дождей воды почти не было, всё засохло. Множество других плантаций тоже серьёзно пострадали. В 2022 году, из-за глупой политики предыдущего правительства, запретившего пестициды, мы получили самый низкий урожай чая за всю историю Шри-Ланки. На острове выросли цены абсолютно на всё. Если раньше женщины, собиравшие 25 кг чайного листа, получали $2 в день, то сейчас — 5 долларов (470 рублей — Авт.). Огромные счета за электричество, дрова — ведь лист сушат с помощью дровяных печей. Всё это в совокупности может поднять цены на цейлонский чай в пять раз, а то и больше».
Малинга Герман Гунаратне добавил, что опасается полного исчезновения цейлонского чая с рынка РФ после повышения цены и замены его вьетнамским.
«На вид вьетнамский выглядит прекрасно, только вот вкус не отличается от сена» — сообщил Гунаратне.
Согласно статистике, чай является любимым напитком россиян — его пьют 98% жителей РФ.