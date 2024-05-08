Toyota Motor установила новый рекорд в истории Японии

По итогам 2023 финансового года (завершился в марте 2024-го) показатель составил 5,35 трлн иен, что почти в два раза больше прошлогоднего значения. Чистая прибыль за период также выросла вдвое, до рекордных 4,94 трлн иен при самом высоком за всю историю компании объеме продаж в 45,1 трлн иен (+21,4% год к году).