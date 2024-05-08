Суд РФ запретил оператору газопровода BBL вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

В ноябре 2007 года между «Газпромом» и нидерладской Gasunie было заключено комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. Положениями комплексного соглашения было предусмотрено получение Gasunie 9% акций в капитале Nord Stream AG, а группой «Газпром» — опциона на приобретение 9% в BBL Company.