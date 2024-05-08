Суд РФ запретил оператору газопровода BBL вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к оператору газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с BBL Company V.O.F. в пользу «Газпром экспорта» €90,993 млн, а также 206 тыс. рублей для возмещения российской компании судебных расходов.
«Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил: запретить компании BBL Company V.O.F. в Нидерландах продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте по делу компании BBL Company и общества с ограниченной ответственностью “Газпром экспорт”, — сказал судья. Определение может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Западного округа в течение месяца.
Ранее «Газпром экспорт» требовал запретить нидерландской BBL Company V.O.F. продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте и присудить в свою пользу денежную сумму на случай неисполнения компанией судебного акта.
Нидерландская BBL Company (Balgzand Bacton Line) отвечает за эксплуатацию газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию. Компания основана в 2004 году, ее акционерами выступают Gasunie BBL B.V. (60%), Uniper Ruhrgas BBL B.V. (20%) и Fluxys BBL B.V. (20%).
В ноябре 2007 года между «Газпромом» и нидерладской Gasunie было заключено комплексное соглашение по вопросам взаимного участия компаний в проектах газопроводов Nord Stream и BBL, а также использования газотранспортных мощностей Gasunie на территории Нидерландов. Положениями комплексного соглашения было предусмотрено получение Gasunie 9% акций в капитале Nord Stream AG, а группой «Газпром» — опциона на приобретение 9% в BBL Company.
О судах «Газпрома».
Ранее «Газпром» подавал в российский суд иски к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration & Production GmbH, чешской NET4GAS, «Нафтогазу Украины», нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Service и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, с требованием запретить продолжать арбитражные разбирательства в зарубежных судебных инстанциях. По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.
Также «Газпром экспорт» подал аналогичные иски к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, словацкой ZSE Energia и чешской CEZ, заседания по ним назначены на 17 и 24 мая.