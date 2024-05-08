СМИ: страны ЕС намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

По его информации, пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и алюминия. В публикации говорится, что в рамках очередного пакета ограничительных мер Евросоюз внесет еще 52 российские и иностранные компании в список фирм, подозреваемых в торговле запрещенной продукцией. Под запрещенной продукцией подразумеваются, в том числе, компоненты беспилотников.
Кроме того, в новый пакет санкций войдет запрет на получение европейскими политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ российского финансирования, следует из документа. Также в черновом варианте пакета санкций предлагается установить запрет портам ЕС обслуживать поставки российского СПГ в неевропейские страны, запретить заход в порты суднам, которые якобы «способствуют обходу санкций», а также ужесточить существующие ограничения в отношении авиации РФ и импорта российского гелия и полезных ископаемых.
Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады. ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.