Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф

«Мы уже там», — ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк выходить в новые регионы.
Отвечая на вопрос, будут ли там открываться отделения, он сказал: «Будут, да». И добавил, что «в части — есть, в части — появятся».
Зимой президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям с призывом заходить в новые регионы. На сегодняшний день единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ).
В марте 2022 года глава государства призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок Крыма, также был ПСБ. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. В конце февраля стало известно, что «Тинькофф» начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. При этом ключевым банком в регионе является РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.