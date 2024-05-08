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Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сбербанк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил РИА Новости глава банка Герман Греф.

Источник: Reuters

«Мы уже там», — ответил он на вопрос, планирует ли Сбербанк выходить в новые регионы.

Отвечая на вопрос, будут ли там открываться отделения, он сказал: «Будут, да». И добавил, что «в части — есть, в части — появятся».

Зимой президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям с призывом заходить в новые регионы. На сегодняшний день единственным системно значимым банком, который работает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, является Промсвязьбанк (ПСБ).

В марте 2022 года глава государства призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок Крыма, также был ПСБ. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. В конце февраля стало известно, что «Тинькофф» начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. При этом ключевым банком в регионе является РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.