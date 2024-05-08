Сбербанк планирует работать в новых российских регионах, заявил Греф

В марте 2022 года глава государства призывал крупный бизнес и банки начать работу в Крыму, не боясь зарубежных санкций. Первым из крупнейших банков, который вышел на рынок Крыма, также был ПСБ. Сбербанк начал работать на полуострове в начале прошлого года. В конце февраля стало известно, что «Тинькофф» начнет доставлять дебетовые и кредитные карты в Крым. При этом ключевым банком в регионе является РНКБ, который весной 2023 года вошел в группу ВТБ.