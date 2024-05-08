Рынок проявляет устойчивость

Новости, ожидания и торговые идеи. Глава Транснефти (TRNFP 1644,0 ₽, +3,23%) во вторник сообщил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год и дал понять, что выплаты не разочаруют инвесторов. С 2017 года компания направляла на дивиденды порядка 50% от чистой прибыли по МСФО, хотя дивидендная политика предполагает норму выплат 25%. Если такой подход сохранится, то годовые дивиденды Транснефти могут составить 204−205 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 12,4% по текущим котировкам. Между тем на конец 2023 года чистый долг Транснефти оставался отрицательным, а на балансе компании накопилось более 0,6 трлн руб. В прошлом компания не раз направляла на годовые дивиденды около 100% прибыли по РСБУ. Если Транснефть поступит таким образом и в этом году (финансовые показатели позволяют), то годовой дивиденд может увеличиться до 258 ₽ на одну акцию.